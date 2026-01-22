श्योपुर में एक परिवार के बीच पुरानी रंजिश में खून बहा, मासूम बच्चे पर भी लट्ठ से हमला
श्योपुर के सोई कलां गांव में एक परिवार पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला, 4 लोग खून से लथपथ. हमलावर फरार. पुलिस तलाश में जुटी.
Published : January 22, 2026 at 12:50 PM IST
श्योपुर : श्योपुर के देहात थाना क्षेत्र के सोई कलां गांव में मंगलवार को एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया. दूसरे पक्ष ने परिवार के लोगों को लाठी-डंडों व धारदार हथियार से पीटा. इससे एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हमलावर पक्ष के एक आरोपी ने मासूम बच्चे पर भी डंडे से वार किया. बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई. घायलों को गंभीर अवस्था में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए.
पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा
सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर नियंत्रण किया. देहात थाना पुलिस ने तत्काल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. घायलों में शीला गौड़, पुरुषोत्तम गौड़, संतोष बाई गौड़, सुनील गौड़ शामिल है. देहात थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया "शीला पत्नी पुरुषोत्तम गौड निवासी श्योपुर ने देहात थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि पुरानी रंजिश के चलते कैलाश गौड़, नरेश गौड़, लोकेश गौड़ ने उन पर अचानक लाठी-डंडे और फावड़ों से हमला कर दिया."
पारिवारिक विवाद में रंजिश चल रही थी
पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश के चलते ये घटना हुई. हमलावरों ने मासूम बच्चे पर भी रहम नहीं किया. मासूम बच्चे की हत्या करने का भी प्रयास किया गया. मारपीट की घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं. इनमें देखा जा सकता है कि हमलावर ने मासूम बच्चे पर लाठी से वार किया. खून से लथपथ लोग बचाने की गुहार लगा रहे हैं.
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल
इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से रंजिश चली आ रही थी. लेकिन ये रंजिश इतना खतरनाक रूप ले लेगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था. एक ही परिवार के बीच खून बहने से गांव के लोग चिंतित हैं. इधर, पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा.