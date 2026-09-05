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श्योपुर में सिक्खों ने धूमधाम से मनाई जन्माष्टमी, हिंदू-सिख एकता का दिया संदेश

हिंदू और सिक्खों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ते को मजबूत रखने की पहल, श्योपुर गुरुद्वारे में जन्माष्टमी पर आयोजन. धीरज कुमार की रिपोर्ट.

Sikh celebrates janmashtami in sheopur
श्योपुर गुरुद्वारे में नामधारी संगत का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
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श्योपुर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्योपुर में हिंदू-सिख एकता और धार्मिक सद्भाव की अनूठी तस्वीर देखने को मिली. यहां एक गुरुद्वारे में नामधारी साध-संगत ने हिंदू समुदाय के साथ मिलकर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया. यह कार्यक्रम नामधारी पंथ के वर्तमान मुखी सतगुरु ठाकुर दलीप सिंह की प्रेरणा और आदेश के मुताबिक किया गया है.

धार्मिक सद्भाव की अनूठी मिसाल

कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों के साथ आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया. नामधारी संगत की इस पहल ने धार्मिक एकता की एक ऐसी तस्वीर पेश की, जहां अलग-अलग परंपराओं के लोग एक साथ खड़े दिखाई दिए.

श्योपुर में धार्मिक सद्भाव की अनूठी मिसाल (ETV Bharat)

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ते को मजबूत करना जरूरी

जगतार सिंह जौहल ने कहा, "नामधारी संगत में जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे पर्वों को श्रद्धा के साथ मनाने की परंपरा हिंदू-सिख एकता को मजबूत रखने का अनूठा प्रयास है. हिंदू और सिख समाज के बीच सदियों से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ते रहे हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए और मजबूत करना जरूरी है."

श्रद्धा किसी एक समुदाय की सीमा में बंधी नहीं

इस दौरान गुरुवाणी की पंक्ति ''दुआपुरि सतगुर हरि क्रिसन हाहा हरि'' का उल्लेख किया गया. भगवान श्रीकृष्ण चंद्र जी के आध्यात्मिक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि श्रद्धा किसी एक समुदाय की सीमा में बंधी नहीं होती है. सतगुरु ठाकुर दलीप सिंह के संदेश का उल्लेख करते हुए जगतार सिंह जौहल ने कहा, "सिखी केवल बाहरी पहचान तक सीमित नहीं है. श्रद्धा, सेवा, प्रेम और सतगुरु के प्रति समर्पण भी इसके महत्वपूर्ण आधार है."

हिंदू-सिक्खों में धर्म के नाम पर दूरी न बढ़े

उन्होंने आगे कहा, '' आज समाज को जरूरत है कि धर्म के नाम पर दूरी बढ़ाने के बजाय एक-दूसरे के पर्वों में शामिल होकर प्रेम और भाईचारे को मजबूत किया जाए. जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे आयोजनों में सहभागिता इसी दिशा में सकारात्मक कदम है.'' कार्यक्रम के अंत में नामधारी संगत और हिंदू समाज के लोगों ने भगवान श्रीकृष्ण चंद्र एवं सतगुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और सुख-शांति, प्रेम तथा सर्वत्र सद्भावना की प्रार्थना की.

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