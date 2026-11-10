ETV Bharat / state

पूर्वजों के लिए दिवाली पर श्मशान में जल उठे चिराग, सरपंच की सजावट से फटी रह गई सबकी आंखें

श्योपुर में महिला सरपंच में श्मशान में जलाया दीप ( ETV Bharat )

श्योपुर: दीपावली के अवसर पर विजयपुर जनपद पंचायत के बुढ़ेरा गांव की सरपंच शकुंतला धाकड़ ने एक ऐसा संदेश दिया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. उन्होंने दीपावली पर गांव के श्मशान घाट में दीप जलाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी. इतना ही नहीं, श्मशान घाट के चबूतरों की पुताई भी करवाई गई और दीपों की रोशनी से उस स्थान को सजाया गया जहां आमतौर पर लोग केवल अंतिम संस्कार के समय ही पहुंचते हैं. यह पहल सिर्फ दीप जलाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखने का संदेश भी दे गई.

दीपावली की रोशनी में रिश्तों और संस्कारों का संदेश बुढ़ेरा की इस पहल ने दीपावली के उत्सव को एक अलग अर्थ दिया है. जहां एक ओर लोग अपने घरों को सजाकर रोशनी का पर्व मनाते हैं, वहीं महिला सरपंच ने उन लोगों की याद में दीप जलाए, जिनके बिना आज की पीढ़ी का अस्तित्व संभव नहीं होता. यह पहल समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिकता और उत्सवों की चमक के बीच कहीं हम अपने उन पूर्वजों को तो नहीं भूल रहे, जिन्होंने हमारे लिए जीवनभर संघर्ष किया.