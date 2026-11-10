पूर्वजों के लिए दिवाली पर श्मशान में जल उठे चिराग, सरपंच की सजावट से फटी रह गई सबकी आंखें
मध्य प्रदेश के श्योपुर में सरपंच के कमाल से श्मशान हुआ गुलजार. पूर्वजों की याद में घाट हुआ रोशन. धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 3:08 PM IST
श्योपुर: दीपावली के अवसर पर विजयपुर जनपद पंचायत के बुढ़ेरा गांव की सरपंच शकुंतला धाकड़ ने एक ऐसा संदेश दिया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. उन्होंने दीपावली पर गांव के श्मशान घाट में दीप जलाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी. इतना ही नहीं, श्मशान घाट के चबूतरों की पुताई भी करवाई गई और दीपों की रोशनी से उस स्थान को सजाया गया जहां आमतौर पर लोग केवल अंतिम संस्कार के समय ही पहुंचते हैं. यह पहल सिर्फ दीप जलाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखने का संदेश भी दे गई.
दीपावली की रोशनी में रिश्तों और संस्कारों का संदेश
बुढ़ेरा की इस पहल ने दीपावली के उत्सव को एक अलग अर्थ दिया है. जहां एक ओर लोग अपने घरों को सजाकर रोशनी का पर्व मनाते हैं, वहीं महिला सरपंच ने उन लोगों की याद में दीप जलाए, जिनके बिना आज की पीढ़ी का अस्तित्व संभव नहीं होता. यह पहल समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिकता और उत्सवों की चमक के बीच कहीं हम अपने उन पूर्वजों को तो नहीं भूल रहे, जिन्होंने हमारे लिए जीवनभर संघर्ष किया.
संस्कारों की रोशनी का प्रतीक
बुढ़ेरा में श्मशान घाट पर जलाए गए ये दीप केवल मिट्टी के दीपक नहीं थे, बल्कि पूर्वजों के प्रति सम्मान, स्मृतियों और पारिवारिक संस्कारों की रोशनी का प्रतीक बने. महिला सरपंच शकुंतला धाकड़ की इस पहल ने संदेश दिया कि दीपावली की असली रोशनी केवल घरों की दीवारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन यादों तक भी पहुंचनी चाहिए, जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा है.
पूर्वजों को भुलाया नहीं जाना चाहिए
महिला सरपंच शकुंतला धाकड़ ने कहा, "गांव के जो पूर्वज इस संसार से विदा हो चुके हैं, उन्हें भुलाया नहीं जाना चाहिए. इसलिए मेरे मन में विचार आया कि जब दीपावली पर हम अपने घरों और मंदिरों को रोशन करते हैं, तो उन लोगों को क्यों न याद करें, जिनकी वजह से आज हम इन घरों में रह रहे हैं. हमें इस संसार में लाने वाले हमारे पूर्वज ही हैं."
सरपंच ने बताया कि बुढ़ेरा पंचायत का श्मशान घाट पहले काफी जर्जर और खंडहर जैसी स्थिति में था. पंचायत के माध्यम से यहां सुधार कार्य करवाए गए हैं. श्मशान घाट तक सड़क का निर्माण करवाया गया है. टीन शेड का निर्माण भी पहले कराया जा चुका है. इसके अलावा परिसर में पेड़-पौधे भी लगाए गए हैं, ताकि श्मशान घाट का वातावरण बेहतर हो सके. बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण श्मशान की बाउंड्रीवॉल का निर्माण अभी बाकी है. बजट मिलते ही इसको भी कराया जाएगा.