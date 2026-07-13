ETV Bharat / state

सुन ले रे सीताराम, कांग्रेस विधायक ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को खुलेआम दी धमकी

शबरी माता मंदिर जमीन विवाद पर विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा की खुली धमकी से गरमाई सियासत, सीताराम आदिवासी की ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी.

SHABRI ASHRAM LAND DISPUTE
शबरी माता मंदिर सीमांकन के खिलाफ कांग्रेस विधाय का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 12:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: कराहल में शबरी माता मंदिर की जमीन और आदिवासी किसानों की भूमि के सीमांकन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में बदल गया है. कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने बिना अनुमति तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिस पर प्रशासन ने आपत्ति जताई है. जबकि विधायक इसे आदिवासी किसानों की हक की लड़ाई बता रहे हैं. इसी बीच विधायक और सीताराम के बीच आरोप-प्रत्यारोप इतने तीखे हो गए हैं कि मामला खुली चुनौती और व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गया.

सोशल मीडिया पर बयानबाजी तेज

धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का एक वीडियो रविवार से सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें वह सहरिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं. विधायक ने कहा, '' अब तक मैं उनका बुजुर्ग होने के नाते सम्मान करता था, लेकिन लगातार की जा रही बयानबाजी के बाद अब उसी की भाषा में जवाब देंगे.''

मुकेश की सीताराम आदिवासी को खुली चुनौती (ETV Bharat)

हर तरह से मुकाबला करने को तैयार

कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने कहा, " मैंने 25 नवंबर 2017 को शबरी माता मंदिर के लिए जमीन की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सहयोग से करवाई थी. अगर मुकाबला करना है तो जिस तरीके से आना हो आ जाए हम तैयार हैं."

समाज को गुमराह करने का आरोप

सहरिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सीताराम आदिवासी ने मुकेश मल्होत्रा पर समाज को गुमराह करने, विवाद खड़ा करने और कांग्रेस के नाम पर आंदोलन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "शबरी माता मंदिर के लिए सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन किसी की निजी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा. मंदिर के लिए प्रशासन जहां भी जमीन देगा, वह स्वीकार किया जाएगा और विवाद की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी."

Shabri Mata land encroachment
कांग्रेस विधायक और सीताराम आदिवासी के बीच जुबानी जंग (ETV Bharat)

अदिवासियों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष

कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने पलटवार करते हुए कहा, "संबंधित जमीन का सीमांकन पहले ही हो चुका है. गरीब आदिवासी किसानों की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है. मैं केवल किसानों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और इसी कारण धरना देने को मजबूर हुए हैं. भाजपा सरकार प्रशासन पर दबाव बना रही है."

कांग्रेस विधायक को दो टूक

तहसीलदार नरेश रायपुरिया ने कहा, " हमने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा से कहा है कि आप अपना जायज काम बताइये, हम वह काम करेंगे. आप प्रशासन को गुमराह क्यों कर रहे हैं. अगर राजनीति करनी है तो वाजिब तरीके से करो. अवैध तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाना बिल्कुल गलत है. वह बिना अनुमति धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. जबकि प्रशासन द्वारा धरना प्रदर्शन की अनुमति तक नहीं दी गई थी.

एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने कहा, "प्रशासन ने मुकेश मल्होत्रा को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी. वह बिना अनुमति के धरने पर बैठे हैं. उनके सही मांगों का निराकरण भी किया गया है और जो बाकी है उनका भी किया जा रहा है. विधायक मुकेश मल्होत्रा कह रहे हैं शबरी माता मंदिर की दोनों जमीनों के सर्वे नंबर ही अलग-अलग हैं. हालांकि पूर्व में उक्त जमीन का सर्वे भी हो चुका है."

TAGGED:

MLA MUKESH MALHOTRA
SHIVRAJ SINGH CHAUHAN
SHABRI MATA LAND ENCROACHMENT
MADHYA PRADESH NEWS
SHABRI ASHRAM LAND DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.