श्योपुर के स्कूल में बच्चे नहीं लिख पाए हिंदी, आगबबूला SDM ने टीचर की लगा दी क्लास

श्योपुर: एसडीएम अभिषेक मिश्रा सरकारी विद्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान शिक्षण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर टीचर को फटकार लगाई. उन्होंने विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों से कुछ सवाल-जवाब किया, जिसका कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पाए. इस संबंध में एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने संबंधित अधिकारी सूचित कर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश देने की बात कही है.

विजयपुर के एसडीएम अभिषेक मिश्रा गसवानी के माध्यमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण पर पहुंचे. अभिषेक मिश्रा कोई अधिकारी नहीं, बल्कि एक टीचर के रूप में पहुंचे थे. एसडीएम ने अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाया और कुछ बच्चों से सवाल भी किए. इस दौरान उन्होंने तीसरी, चौथी और पांचवी के बच्चों से हिंदी के कुछ शब्द लिखवाए. लेकिन कुछ बच्चे वह शब्द नहीं लिख पाए, जिसे लेकर एसडीएम ने नाराजगी जताई.

एसडीएम के सामने जेब में हाथ डाले खड़े टीचर (ETV Bharat)

प्रभारी शिक्षक को लगाई फटकार

स्कूल में कुछ बच्चों द्वार हिंदी के शब्द नहीं लिख पाने के बाद उन्होंने मौके पर मौजूद शिक्षक को फटकार लगाई. उन्होंने शिक्षक से कहा, "आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी नहीं लिख पा रहे है, तो आप इन्हें क्या पढ़ा रहे है." उन्होंने शाला प्रभारी से पूछा कि "आपके स्कूल में बच्चों को हिंदी कौन पढ़ाता है. बच्चे साफ तरीके से हिंदी भी नहीं लिख पा रहे हैं. आखिर साल भर से बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा था. अब इनकी परीक्षा भी आ रही है, लेकिन बच्चों को हिंदी लिखना भी नहीं सिखा पाए. शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में नहीं, बल्कि मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं?"

एसडीएम के सामने चौथी और पांचवी के बच्चे नहीं लिख पाए हिंदी (ETV Bharat)

शिक्षक को भेजा गया नोटिस

निरीक्षण के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एसडीएम के सामने शिक्षक जेब में हाथ डालकर खड़े दिखाई दिए. इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने बताया, " संबंधित शिक्षक जगदीश वर्मा को नोटिस जारी किया जा चुका है. इसका जवाब आने के बाद निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी."