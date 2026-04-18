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श्योपुर में आसमां से बरस रही आग, झुलस रहे स्कूली बच्चों को देख कलेक्टर का दिल पसीजा

श्योपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए डीईओ ने सभी स्कूलों को दोपहर 01 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया.

Sheopur schools timings change
कलेक्टर ने स्कूलों को दोपहर 01 बजे तक बंद करने का आदेश दिया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 1:59 PM IST

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श्योपुर : श्योपुर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही लगेंगे. जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. ये आदेश नवागत कलेक्टर शीला के निर्देश के बाद जारी किया गया. इस आदेश का पैरेंट्स ने दिल खोलकर स्वागत किया है.

श्योपुर जिले में तापमान 41 डिग्री के आसपास

श्योपुर जिले में भयंकर गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. तापमान 41 डिग्री के पास पहुंच गया है. पूरा जिला भट्ठी की तरह तप रहा है. लोग गर्मी से बेहाल हैं. दिन में जहां चिलचिलाती धूप परेशान कर रही है तो रात में भी चैन नहीं है. अप्रैल के दूसरे हफ्ते में गर्मी का रौद्र रूप देखकर लोग चिंतित हैं कि मई और जून में क्या होगा.

Sheopur schools timings change
कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ का आदेश (ETV BHARAT)

वहीं, स्वास्थ विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है. इसी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने भी स्कूलों के समय में बदलाव करने के निर्देश जारी किया. जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन ने बताया "कलेक्टर शीला दाहिमा के आदेश स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं."

दोपहर में शहर की सड़कों पर सन्नाटा

भीषण गर्मी के कारण शहर की सड़कों पर सुबह 10 बजे से ही सन्नाटा छा जाता है. लोग अब घरों में कैद हो गए हैं. शाम के समय ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं. शाम के समय भी गर्म हवा लोगों को परेशान कर रही है. कूलर और पंखा की हवा भी लोगों को राहत देने का काम तक नहीं कर रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लू का प्रकोप होगा.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन

सीएमएचओ डॉ. दिलीप सिंह सिकरवार ने कहा "अत्यधिक गर्मी में लोग घर से बाहर न निकलें. छोटे बच्चों व बुजुर्गों को तेज धूप में जाने से रोकें. थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर तरल पदार्थों का सेवन और खूब पानी पीना पीएं. चक्कर आने और घबराहट होने पर तत्काल जिला अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर डॉक्टरों की सलाह लें. यदि विशेष मजबूरी है और घर से बाहर निकलना पड़े तो छाता और गमछा का प्रयोग करें. बाहर के तलीय पदार्थों का सेवन न करें.ठ

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