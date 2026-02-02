सेनेटरी पैड पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, श्योपुर स्कूल की ग्राउंड रिपोर्ट में क्या है सच्चाई
सुप्रीम कोर्ट का सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों को निर्देश, छात्राओं को उपलब्ध कराया जाए सेनेटरी पैड, श्योपुर स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 7:24 PM IST
श्योपुर: सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिसमें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे निजी एवं सरकारी स्कूलों में छात्राओं को निशुल्क सेनेटरी पैड उपलब्ध कराएं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में निहित जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई स्कूल चाहे वे सरकार द्वारा संचालित हों या सरकारी नियंत्रण में हों, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल शौचालय उपलब्ध कराना होगा. कोर्ट के इस फैसले के बाद ईटीवी भारत ने श्योपुर के स्कूल की ग्राउंड रिपोर्टिंग की.
छात्राओं को उपलब्ध कराया जाए सेनेटरी पैड
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में छात्राओं व छात्रों के लिए अलग-अलग शौचालय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल ये सुविधाएं देने में नाकाम रहते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी. इस मामले में ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर इसकी वास्तविक स्थिति जानने पहुंची.
इस दौरान गसवानी स्कूल की शिक्षिका सारिका अवस्थी ने बताया कि "सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है, लेकिन हमारे यहां सरकारी स्कूलों में ये पहले से ही व्यवस्था की गई है. छात्राओं के लिए शौचालय अलग है और छात्रों के लिए अलग शौचालय है. वहीं, शिक्षिका संगीता धाकड़ बताती हैं कि "जब किसी छात्रा को माहवारी आती है, तो उनके लिए सेनेटरी पैड की व्यवस्था भी कराते हैं.
महिला बाल विकास की टीम करती है जागरूक
शिक्षक अजरूद्दीन कुरैशी ने बताया कि "सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कि सेनेटरी नैपकिन डिग्रेडेबल होना चाहिए, तो उसका भी पालन अब किया जाएगा. इसके लिए स्कूल में नई मशीन लगाई जाएगी. वहीं, उन्होंने बताया कि "महिला बाल विकास की टीम भी समय-समय पर स्कूल में आती है और छात्राओं को स्वास्थ्य और माहवारी को लेकर जागरूक करती है."
10वीं क्लास की छात्रा सलोनी ने बताया कि "जब माहवारी की समस्या आती है, तो हमारी क्लास टीचर हमे फ्रेंडली तरीके से फेवर करती है. हमें लगातार जागरूक करते हैं. महिला बाल विकास विभाग की ओर से भी जागरूक किया जाता है. छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था भी की गई है.