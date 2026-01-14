ETV Bharat / state

स्कूल बस में 9 साल की बच्ची ने गेट पकड़ा तो बौखलाया कंडक्टर, बेरहमी से पीटा

श्योपुर में स्कूल बस से घर जा रही है तीसरी कक्षा की बच्ची से बस स्टाफ ने निर्दयता से मारपीट की. अभिभावकों में रोष व्याप्त.

school bus Conductor Brutally
स्कूल बस से घर जा रही है तीसरी कक्षा की बच्ची से मारपीट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 1:02 PM IST

श्योपुर : ढोढर थाना क्षेत्र में मासूम छात्रा के साथ बस कंडक्टर ने बेरहमी से मारपीट की. मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बस के गेट से हाथ लगा दिया. ये देखते ही बस कंडक्टर आपा खो बैठा. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

स्कूल बस से घर लौटने के दौरान घटना

बच्ची तीसरी कक्षा में पढ़ती है. वह निजी स्कूल की बस से आती-जाती है. बस कंडक्टर पर मारपीट करने के गंभीर आरोप हैं. यह घटना किन्नपुरा गांव के पास की है. 9 साल की मासूम बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत की है. बच्ची के पिता ने बताया "उसकी बेटी ढोढर के एक निजी स्कूल में पढ़ती है. वह स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर लौट रही थी. किन्नपुरा गांव के पास बस के गेट से हाथ लगने से नाराज बस कंडक्टर कमल ने मासूम से मारपीट की."

बस कंडक्टर के खिलाफ केस दर्ज

मासूम बच्ची रोती हुई घर पहुंची और उसने घटना की आपबीती अपने माता-पिता को बताई. उसके बाद पिता ढोढर थाने में पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया "बच्ची से मारपीट की शिकायत ढोढर पुलिस थाने में की गई है. शिकायत में कहा गया है कि 9 साल की बच्ची अपने गांव सुठारा के निजी स्कूल की बस से घर लौट रही थी. बच्ची के साथ बस कंडक्टर ने गेट से हाथ लगाने की बात को लेकर मारपीट की."

पुलिस के अनुसार "बस कंडक्टर कमल के खिलाफ धारा 115(2) और धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है. बस चालक, स्कूल प्रबंधन और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएंगे."

पैरेंट्स ने की सख्त कार्रवाई की मांग

बस स्टाफ द्वारा की गई गंदी हरकत से अभिभावकों में रोष व्याप्त है. स्कूल के बच्चों में दहशत है. अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल बस स्टाफ के भरोसे पर छोड़ते हैं और जरा सी बात पर बच्ची से इस प्रकार की गंदी हरकत सहने करने लायक नहीं है. अगर स्कूल प्रबंधन ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे.

