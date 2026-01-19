ETV Bharat / state

रेत माफिया ने चंबल नदी को किया खोखला, अभ्यारण्य में साढ़े 3 सौ ट्रॉली स्टॉक जब्त

चंबल में रेत माफिया के मंसूबों पर फिरा पानी. प्रशासन की टीम ने अवैध खनन कर निकाली रेत को चंबल में वापस कराया.

illegal mining Chambal River
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत का स्टॉक जब्त (ETV BHARAT)
श्योपुर : चंबल इलाके में खनन माफिया बेलगाम हैं. खनन माफिया इतने दबंग हैं कि प्रशासन, पुलिस की टीमें भी इनसे पंगा लेने में कतराती हैं. रेत माफिया बाकायदा जेसीबी मशीनों से खनन करते हैं. एक और मामला सामने आया है. राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में प्रशासन की टीमों ने कार्रवाई की. अभ्यारण्य में अवैध भंडारण पर टीमों ने एक्शन लिया. अभयारण्य में साढ़े 3 सौ ट्रॉली रेत जब्त की गई.

अवैध रेत भंडारण की शिकायतों पर कार्रवाई

श्योपुर जिले के वीरपुर क्षेत्र में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई. राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और पुलिस प्रशासन की टीमों ने मिलकर कार्रवाई की. रविवार को वीरपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव के पास चंबल नदी से अवैध रूप से निकाली गई करीब 350 ट्रॉली रेत को जेसीबी मशीनों के माध्यम से नष्ट की गई. इससे रेत माफिया में हड़कंप मच गया.

एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तोमर (ETV BHARAT)

एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तोमर ने बताया "वीरपुर के थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल और वन विभाग के रेंजर दीपक शर्मा को काफी समय से अवैध रेत भंडारण की शिकायत मिल रही थीं. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग की टीमों ने रेत के अवैध भंडारण वाली जगह पर दबिश दी."

अवैध भंडारण पर जेसीबी से की कार्रवाई

वीरपुर थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल ने बताया "प्रशासन को सूचना मिली थी कि चंबल नदी से अवैध रेत का भंडारण बड़े पैमाने पर किया गया है. इसके बाद पुलिस और चंबल अभ्यारण्य विभाग की टीम गठित कर जेसीबी मशीनों से रेत नष्ट करवाई."

रेत माफिया से स्थानीय लोग परेशान

स्थानीय लोगों ने इस बात पर रोष प्रकट किया है कि रेत माफिया लगातार उत्खनन कर रहे हैं. इससे पर्यावरण खतरे में है. नदी में मौजूद जीव-जंतुओं को काफी नुकसान हो रहा है. रेत माफिया द्वारा तेज रफ्तार गाड़ियों के कारण सड़क हादसे भी हो रहे हैं. रेत माफिया अपने वाहनों को सड़क से नीचे नहीं उतारते. अगर कोई उनसे बहस करता है तो मारपीट करते हैं.

