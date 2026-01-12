रेत माफिया ने किया वन अमले पर पथराव, दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, डंपर छुड़ा ले गए
श्योपुर में रेत से भरा डंपर जब्त करने से रेत माफिया बौखलाए. बदमाशों ने वन विभाग की टीम पर हमला किया और फरार.
श्योपुर/शहडोल : मध्य प्रदेश में खनन माफिया बेलगाम हैं. प्रदेश के हर कोने से खनन माफिया द्वारा हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं. ताजा मामला श्योपुर का है. वीरपुर में रेत माफिया का आतंक है. माफिया के गुर्गों ने वन विभाग की टीम पर उस समय हमला कर दिया, जब टीम ने रेत से भरा डंपर को पकड़ने की कोशिश की. डंपर को रेत माफिया ने छुड़ाया और शासकीय वाहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. हमले में वन अमले के कर्मचारी घायल हुए हैं.
श्योपुर के श्यामपुर की घटना
वन अमले पर हमले की घटना रविवार की है. मुरैना-श्योपुर रोड़ पर गौशाला के पीछे श्यामपुर क्षेत्र में यह घटना हुई. फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दीपक शर्मा ने बताया "वह गश्त कर रहे थे. गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि रेत से भरा डंपर जा रहा है. उन्होंने टीम के साथ डंपर का पीछा किया और रोकने की काफी कोशिश की."
रेंजर दीपक शर्मा के अनुसार "डंपर चालक तेजी से वाहन को लेकर भागा. इसी दौरान मुरैना के रहने वाले हेमेंद्र रावत, रविंद्र रावत, छोटे रावत, हरकेश रावत और धारा सिंह रावत मौके पर पहुंच गए. रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया. वीरपुर थाना प्रभारी राकेश शर्मा का कहना है "5 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 132 और 324 (4) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है."
शहडोल में पुलिस हिरासत से भागा बदमाश
शहडोल में एक आरोपी को पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी. इसी दौरान वह पुलिस को ही चकमा देकर फरार हो गया. एसपी ने लापरवाही करने पर दो आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है. मामला सोहागपुर थाना क्षेत्र का है. यहां अमरजीत बैगा पर कबाड़ चोरी के कई प्रकरण दर्ज हैं. उसे न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस अभिरक्षा में ले जाया जा रहा था.
इसी दौरान कोर्ट परिसर में मौका पाते ही आरोपी फरार हो गया. ड्यूटी पर तैनात आरक्षक मनोज बैग और हनुमान सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है. शहडोल एसपी राम जी श्रीवास्तव का कहना है "लापरवाही पर दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है."