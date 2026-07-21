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रेत की ट्रॉली पकड़ने से बौखलाए खनन माफिया, वन चौकी में स्टाफ को लहूलुहान किया

श्योपुर के गढ़ी वन चौकी पर रेत माफिया ने बोला हमला ( ETV BHARAT )

रेंजर दीपक शर्मा ने बताया "गढ़ी वन चौकी पर नाकाबंदी के लिए काम चल रहा था. रविवार रात रेत माफिया हरकेश रावत, रामकेश रावत, ब्रजकेश रावत, ऋषिकेश रावत, निवासी ख़ितरपाल आमिर खान, अवधेश रावत, मोनू रावत, पप्पू रावत, भूरा रावत वन विभाग की चौकी में लाठी-डंडे लेकर पहुंचे. उन्होंने गालीगलौज करना शुरू कर दिया. जब मौके पर तैनात वनकर्मी कौशल शर्मा और अन्य वन कर्मियों ने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी. उनके साथ भी अभद्रता की गई है."

श्योपुर : विजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी वन चौकी पर रेत माफिया ने गुंडागर्दी की. वन विभाग के स्टाफ को लाठी-डंडों से पीटा. मारपीट में दो वन कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रेत माफिया जाते-जाते धमकी दे गए कि अगर अब रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम घातक होगा. पुलिस ने वनकर्मियों की शिकायत पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

विजयपुर थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर टीम के साथ मौके पर पहुंचे, तब तक रेत माफिया के गुर्गे मौके से फरार हो गए. रेंजर दीपक शर्मा ने बताया "इनमें से कुछ आरोपियों ने पूर्व में एसडीएम अभिषेक मिश्रा और तत्कालीन थाना प्रभारी राकेश शर्मा पर जानलेवा हमला किया था. एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की थी. इन रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं. ये इसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं."

थाना प्रभारी राजन गुर्जर ने बताया "रविवार रात पुलिस और वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से अवैध रेत के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. कुछ रेत माफिया के लोग बौखलाए हुए हैं. क्योंकि वन विभाग की ओर से गढ़ी गांव में नई चौकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है."

सीसीटीवी लगाने से बौखलाए रेत माफिया

थाना प्रभारी का कहना है "वन चौकी पर कैमरे सहित अन्य उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे अवैध रेत के कारोबार पर लगाम लगाई जा सके. इसी से बौखलाए आरोपियों ने वन चौकी पर हमला कर दिया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई. रेंजर के साथ अभद्रता और वन कर्मियों के साथ मारपीट की गई है."

रेत माफिया पर लगाम कसने के निर्देश

मुरैना के चंबल अभ्यारण्य के एक वनकर्मी की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेत माफिया पर सख्ती बरतने के निर्देश सरकार को दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी लगाने, इन सभी कैमरों की लाइव फीड संबंधित एसपी, डीएफओ की निगरानी करने आदि के निर्देश दिए हैं. इसीलिए सीसीटीवी सहित अन्य काम गढ़ी चौकी रेंज पर चल रहा है. इससे बौखलाए रेत माफिया ने हमला बोला.