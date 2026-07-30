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श्योपुर का भुतिया बॉयज हॉस्टल! रिकॉर्ड में फर्जी बच्चों के नाम दर्ज, भवन में सन्नाटा

श्योपुर के सहसराम स्थित सरकारी छात्रावास में 4 साल से एक भी बच्चा नहीं. बड़ा सवाल कि सारा बजट कहां चट हो रहा.

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श्योपुर का भुतिया बॉयज हॉस्टल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर : विजयपुर विकासखंड के सहसराम अनुसूचित जनजाति विभाग के छात्रावास को लोग भुतिया भवन के नाम से पुकारने लगे हैं. ये भले ही छात्रावास है लेकिन यहां अधिकांश समय अंधेरा पसरा रहता है. कहने के लिए रजिस्टर में 12 छात्र दर्ज हैं लेकिन यहां कभी छात्रों को किसी ने नहीं देखा. कहने के लिए यहां छात्रावास अधीक्षक भी है लेकिन वह भी औपचारिकता करने यहां आते हैं

रजिस्टर में फर्जी तरीके से बच्चे दर्ज

ग्रामीणों द्वारा दी जानकारी पर ईटीवी भारत संवाददाता ने यहां का दौरा किया. यहां देखा गया कि हॉस्टल में अंधेरा और सन्नाटा पसरा है. जब और अंदर देखा तो छात्रों के बिस्तर पर धूल जमी मिली. इससे साफ है कि इन बिस्तरों का लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ. रसोई में छोटी सी कढ़ाई में दाल बनी रखी थी. दाल की मात्रा इतनी कम थी कि हॉस्टल में पदस्थ 3 लोगों का पेट भी नहीं भर सकता. ऐसे में सवाल उठता है कि यदि रिकॉर्ड के मुताबिक दर्ज बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं तो फिर उनके भोजन की व्यवस्था क्या है.

श्योपुर के सहसराम हॉस्टल में अंधेरगर्दी (ETV BHARAT)

सवाल पूछने पर भड़के हॉस्टल अधीक्षक

मौके पर मौजूद हॉस्टल में पदस्थ वाटरमैन राजेंद्र से जब पूछा "इतनी दाल में दर्ज 12 बच्चों का भोजन कैसे हो जाएगा." इस उन्होंने कहा "एडजस्ट करना पड़ता है." जब उनसे पूछा कि बच्चे ही नहीं है तो खाना किसके लिए बन रहा है तो वह चुप हो गए. इसी दौरान हॉस्टल अधीक्षक गांव के बच्चों को बुला लाए और इन्हें हॉस्टल का छात्र बताने लगे. लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उन बच्चे का नाम छात्रावास के रजिस्टर में दर्ज नहीं मिला. सवालों से घिरता देख वर्तमान अधीक्षक पूरन जाटव नाराज हो गए. बाद में उन्होंने कहा "मैंने 2 जुलाई को वर्तमान अधीक्षक को चार्ज दे दिया है. स्टॉक पंजी भी दे रहा हूं."

नए और पुराने हॉस्टल अधीक्षक में ठनी

मौके पर मौजूद नवागत अधीक्षक मुकेश धाकड़ ने पूरन जाटव के दावे को सिरे खारिज उनके सामने कर दिया. उन्होंने कहा "मुझे आज तक हॉस्टल का लिखित चार्ज नहीं दिया गया है. मैं भी इन्हीं के सामने कह रहा हूं. मुझे हॉस्टल का चार्ज नहीं मिला है." ग्राम पंचायत सहसराम के सरपंच रीना यादव के पति नरेश यादव ने कहा "पिछले 4 वर्षों से हॉस्टल में एक भी बच्चा नहीं रह रहा है. कई बार शिकायत की गई लेकिन प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं की."

सहायक आयुक्त ने दिया जांच का भरोसा

अनुसूचित जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता का कहना है "यह गंभीर मामला है. पूरे प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित कर जांच कराई जाएगी. यदि जांच में कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

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