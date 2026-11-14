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बैंक मैनेजर बनने की खुशी में पार्टी करने जा रहा था राहुल, रास्ते में खड़े ट्रेलर में घुसी कार, 2 की मौत

श्योपुर सड़क हादसा ( ETV Bharat )

श्योपुर: राहुल को बैंक में मैनेजर बनने की खुशी थी, इसलिए अपने साथ काम करने वाले दोस्तों को दावत देने का उत्साह था. सभी साथी खुशी के इस मौके पर शामिल होने जा रहे थे. लेकिन किसे पता था कि यह सफर दो लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. श्योपुर-पाली रोड पर सामरसा-दांतरदा हाईवे पर शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. कार में सवार सभी पांचों लोग बैंक कर्मचारी थे.