बैंक मैनेजर बनने की खुशी में पार्टी करने जा रहा था राहुल, रास्ते में खड़े ट्रेलर में घुसी कार, 2 की मौत
श्योपुर में भीषण हादसा, खड़े धान के ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, दो बैंककर्मियों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल. रिपोर्ट-धीरज कुमार
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:55 AM IST
श्योपुर: राहुल को बैंक में मैनेजर बनने की खुशी थी, इसलिए अपने साथ काम करने वाले दोस्तों को दावत देने का उत्साह था. सभी साथी खुशी के इस मौके पर शामिल होने जा रहे थे. लेकिन किसे पता था कि यह सफर दो लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. श्योपुर-पाली रोड पर सामरसा-दांतरदा हाईवे पर शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. कार में सवार सभी पांचों लोग बैंक कर्मचारी थे.
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जानकारी के मुताबिक, श्योपुर निवासी राहुल शर्मा बैंक में मैनेजर बने थे. वह अपने स्टाफ के साथ पार्टी करने कार से जा रहे थे. शुक्रवार देर रात जब उनकी कार श्योपुर-पाली रोड पर सामरसा-दांतरदा हाईवे से गुजर रही थी, तभी सड़क किनारे खड़े धान से भरे ट्रेलर में कार पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया.
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हादसे में राहुल सहित दो की मौत
इस दर्दनाक दुर्घटना में राहुल शर्मा (उम्र 38 वर्ष) और यश गर्ग (उम्र 30 वर्ष) की मौत हो गई. वहीं कार में सवार सुग्रीव (उम्र 35 वर्ष), सुरेंद्र (उम्र 31 वर्ष) और सुमित निवासी ग्वालियर गंभीर रूप से घायल हो गए. सामरसा चौकी प्रभारी बिहारी सिंह परमार ने बताया कि, ''शुक्रवार देर रात सामरसा-दांतरदा हाईवे पर सड़क किनारे खड़े धान के ट्रेलर में पीछे से कार घुस गई थी. हादसे में दो युवकों की मौत हुई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.''