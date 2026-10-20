दशहरा की खुशियां मातम में बदली, पेड़ से बाइक टकराने से चाचा और भतीजे की मौत
श्योपुर में जिस घर में त्यौहार की तैयारी, वहां पसरा मातम. भतीजे को लेने पहुंचे चाचा. रास्ते में दोनों की मौत. रिपोर्ट - धीरज बालोठिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 1:22 PM IST
श्योपुर: अगरा थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया. त्यौहार पर घर आते समय एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसे में बाइक सवार चाचा और भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान विजयपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव निवासी दिलीप और अंकेश के रूप में हुई है. त्यौहार से पहले एक ही परिवार के दो युवकों की मौत की खबर से गांव में शौक की लहर दौड़ गई.
पेड़ से टकराकर चाचा और भतीजे की मौत
अंकेश नानी के घर चेंटीखेड़ा गांव में गया हुआ था. त्यौहार के चलते उसका चाचा दिलीप उसे लेने के लिए चेंटीखेड़ा पहुंचा था. शनिवार शाम दोनों बाइक से अपने गांव दाऊदपुर लौट रहे थे. इसी दौरान शाम करीब 7 बजे अगरा थाना क्षेत्र के दंगपुरा मोड़ पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई.
दो युवकों की मौत से गांव में मातम
जिस घर में त्यौहार की तैयारियां थी. वहां अब मातम पसरा है. परिवार को उम्मीद थी कि चाचा-भतीजे घर लौटेंगे और अपने के साथ त्यौहार मनाएंगे, लेकिन हादसे की खबर ने सब कुछ बदल दिया. एक ही परिवार के दो सदस्यों की असमय मौत से परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा. त्यौहार की खुशियों के बीच आई इस खबर ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया.
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अगरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया, "दंगपुरा मोड़ पर दिलीप की बाइक अनियंत्रित हो गई. जिससे यह बड़ी दुर्घटना हुई. दोनों रिश्ते में सगे चाचा भतीजे थे. भतीजा अंकेश अपने चाचा दिलीप के साथ वापस घर बाइक से लौट रहा था. इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक पेड़ से टकराने से दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई."