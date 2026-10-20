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दशहरा की खुशियां मातम में बदली, पेड़ से बाइक टकराने से चाचा और भतीजे की मौत

श्योपुर में दशहरा की खुशियां मातम में बदली ( ETV Bharat )

श्योपुर: अगरा थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया. त्यौहार पर घर आते समय एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसे में बाइक सवार चाचा और भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान विजयपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव निवासी दिलीप और अंकेश के रूप में हुई है. त्यौहार से पहले एक ही परिवार के दो युवकों की मौत की खबर से गांव में शौक की लहर दौड़ गई.

पेड़ से टकराकर चाचा और भतीजे की मौत अंकेश नानी के घर चेंटीखेड़ा गांव में गया हुआ था. त्यौहार के चलते उसका चाचा दिलीप उसे लेने के लिए चेंटीखेड़ा पहुंचा था. शनिवार शाम दोनों बाइक से अपने गांव दाऊदपुर लौट रहे थे. इसी दौरान शाम करीब 7 बजे अगरा थाना क्षेत्र के दंगपुरा मोड़ पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई.