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श्योपुर में पटवारी सस्पेंड, खसरा में बड़ी हेराफेरी, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ पर कार्रवाई

अनुविभागीय अधिकारी बीएस श्रीवास्तव ने तत्काल प्रभाव से हल्का नंबर 10 गोठरा और वर्तमान में तहसील कार्यालय में अटैच पदस्थ चन्द्रकांत सोनी को निलंबित कर दिया. इसके अलावा गोरस तहसीलदार को पत्र लिखकर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं.

श्योपुर: कराहल में पटवारी साहब के कारनामों ने पूरे राजस्व महकमें को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. आरोप है कि पटवारी ने अपनी आईडी का इस्तेमाल कर राजस्व रिकॉर्ड में खेल कर दिया. जिससे वैध किसानों के नाम हट गए और उनकी जगह दूसरे लोगों के नाम दर्ज हो गए. मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया. तत्कालीन पटवारी चंद्रकांत सोनी को निलंबित कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़

मामला ग्राम गोठरा 21 सर्वे नंबरों से जुड़ा हुआ है. मामले की जांच में सामने आया कि वर्ष 2024-25 तक जिन जमीनों पर आदिवासी और पटेलिया समाज के किसान के नाम दर्ज थे, उनमें बिना वैध आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर दिया गया और अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए.

नाम हटाने के आदेश जारी

इस मामले में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बीएस श्रीवास्तव द्वारा बीते 8 जून 2026 को आदेश पारित किया गया था कि ग्राम गोठरा की भूमि सर्वे क्रमांक 736/6, 736/7, 736/10, 736/12, 736/13, 736/14 एवं 736/15 पर वर्तमान खसरा में बगैर किसी वैद्य आदेश के दर्ज अवैध नामों को हटाया जाए, उनके स्थान पर वर्ष 2024-25 में अंकित किसानों के नाम और रकबा दर्ज किए जाएं.

अस्पष्ट आदेश अपलोड कर किया खेल

आरोपी पटवारी सोनी द्वारा 2 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 के बीच अपनी आईडी से राजस्व अभिलेख में कूटरचित तरीके से अस्पष्ट आदेश अपलोड किया. जिसके बाद भूमि की नोईयत अहस्तांतरणीय विक्रय से वर्जित के स्थान पर भूमि स्वामी दर्ज किया.

कराहल एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने बताया, "इस मामले में शिकायत होने पर पटवारी को तत्काल हल्का गोठरा से हटाकर जांच दल गठित किया गया. जांच में पाया गया कि पटवारी सोनी द्वारा ग्राम गोठरा की उपरोक्त सर्वे नंबरों पर वैद्य कृषकों के नाम सोची समझी रणनीति के तहत हटाकर अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित किए गए हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है."