ETV Bharat / state

श्योपुर में ईसाई प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण!, FIR दर्ज कर पुलिस खंगाल रही सबूत

श्योपुर में सामने आया धर्मांतरण का मामला, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस.

SHEOPUR RELIGIOUS CONVERSION
श्योपुर में धर्मांतरण की कोशिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ईसाई प्रार्थना सभागार में जमकर हंगामा मचाया. हिंदूवादी संगठन ने आरोप लगाया है कि सभागार में देवी-देवताओं का अपमान किया जा रहा है और धर्मांतरण कराया जा रहा है. विवाद बढ़ता देख बजरंग दल व हिन्दू संगठन के लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है.

बजरंग दल ने धर्मांतरण का लगाया आरोप

रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि अंबेडकर नगर निवासी एक शख्स के घर पर ईसाई धर्म मानने वाले कुछ लोग प्रार्थना व धर्मांतरण का प्रोग्राम कर रहे हैं. इसी जानकारी पर बजरंग दल से जुड़े लोग उस शख्स के घर पहुंचे, तो देखा कि मौके पर ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया जा रहा था. साथ ही प्रार्थना सभा में शामिल हुए हिंदुओं को बरगला कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

Sheopur Bajrang Dal created ruckus
पुलिस ने मामला किया दर्ज (ETV Bharat)

मारपीट तक आ गई थी नौबत

हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता कुलदीप सिंह सिसौदिया ने कहा,"जब हमने इसका विरोध किया, तो दूसरे पक्ष के लोग मारपीट और अभद्रता करने पर उतारू हो गए. वे लोग झगड़ा करने लगे थे. मामला बढ़ता देख मैंने तुरंत स्थानीय कोतवाली थाने को इस बारे में जानकारी दी. वहां पर एकत्रित भीड़ ने हम लोगों पर हमला करने का प्रयास भी किया. गनीमत थी कि समय रहते कोतवाली थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंच गया."

sheopur Police investigate
पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की कॉपी (ETV Bharat)

पुलिस मामला दर्ज कार्रवाई में जुटी

कोतवाली थाना प्रभारी सतीश चौहान ने बताया, "हिन्दू संगठन ने शिकायत दर्ज कराई है कि अंबेडकर नगर में सीताराम बैरवा के मकान में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है. पुलिस ने सीताराम बैरवा और ईसाई धर्म के लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3,4 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. किसी भी प्रकार की धार्मिक अशांति को फैलने नहीं दिया जाएगा और सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. जांच के दौरान जो लोग दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ विधि संगत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

महिलाओं ने किया हमले का प्रयास

कुलदीप सिंह सिसौदिया ने बताया, "हमें सूचना मिली थी कि श्योपुर शहर के वार्ड 11 अंबेडकरनगर में अनुसूचित जनजाति के लोगों को बहला फुसलाकर जबरन ईसाई धर्म का ज्ञान देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है. इसके अलावा वहां पर ईसाई धर्म की प्रार्थना और पूजा की जा रही थी. सूचना मिलने के बाद हम मौके पर पहुंचे तो वहां पर महिलाओं और बच्चों को ईसाई धर्म का ज्ञान देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था. हमने मौके पर बातचीत की लेकिन महिलाओं की भीड़ ने हमें खदेड़ने की कोशिश की. इसकी जानकारी पुलिस को दी तब जाकर मामला शांत हुआ. कोतवाली थाने में ईसाई धर्म की पूजा और धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है."

TAGGED:

ATTEMPTING CONVERSION SHEOPUR
SHEOPUR NEWS
SHEOPUR BAJRANG DAL CREATED RUCKUS
SHEOPUR POLICE INVESTIGATE
SHEOPUR RELIGIOUS CONVERSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.