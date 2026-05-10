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बीजेपी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मुआवजा वितरण में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

तहसीलदार पर यह भी आरोप लगे है कि जिंदा लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत बताकर दूसरे लोगों के खाते में राशि डाली गई और बाद में एजेंटों के माध्यम से उस राशि का आहरण किया गया है. अब इस मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है. हालांकि सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद कराहल की तहसीलदार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर छवि खराब करने की बात कही है.

श्योपुर: मोहन यादव सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्ती के दावे कर रही है, लेकिन श्योपुर जिले के कराहल तहसील में जो मामला सामने आया है उसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है. कराहल में पदस्थ तहसीलदार रोशनी शेख पर करोड़ों के मुआवजे घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. खास बात तो यह है कि यह आरोप विपक्षी दल के नेता ने नहीं बल्कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने लगाए हैं.

बीजेपी नेता ने महिला तहसीलदार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप (ETV Bharat)

मुआवजा वितरण में बड़ा खेल

श्योपुर जिलें की कराहल की तहलसीदार रोशनी शेख एक बार फिर विवादों में है. तहसीलदार रोशनी शेख पर भ्रष्टाचार और सरकारी राशि में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं. बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जाट ने कहा, "मुआवजा वितरण में बड़ा खेल किया गया है. जिन लोगों को जीवित होना चाहिए था उन्हें मृत दर्शाया गया है और उनके नाम पर मिलने वाली राशि दूसरों के खाते में डाली गई है. यह राशि एजेंटों के माध्यम से संचालित की गई और बाद में इस राशि का आहरण किया गया."

सरकारी सिस्टम का दुरूपयोग

बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जाट का कहना है कि सीएम डॉ. मोहन यादव लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं. लेकिन कराहल की तहसीलदार उन्हीं के आदेशों को दरकिनार कर रही हैं. कराहल तहसील में बिना जांच और सत्यापन के फाइलों को आगे बढ़ाया गया और सरकारी सिस्टम का दुरूपयोग कर मुआवजा राशि में बड़ा खेल किया गया है.

दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

राघवेंद्र सिंह जाट ने कहा, "सीएम डॉ. मोहन यादव को मामले की जानकारी से अवगत करा दिया है. इसके अलावा कलेक्टर शीला दाहिमा को भी जानकारी दी है. दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. क्योंकि पूर्व में भी तहसीलदार रोशनी शेख पर आरोप लग चुके हैं."

तहसीलदार रोशनी शेख (ETV Bharat)

कराहल तहलसीदार रोशनी शेख इन आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने कहा, "यह जो मामला बता रहे हैं यह मेरी न्यायालय का नहीं है. यह तो पहेला का मामला है. फिर भी हम जांच कराएंगे जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी. इस तरह से बिना तथ्यों के आधार पर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मेरी छवि खराब की गई है. मैं इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करूंगी."