ETV Bharat / state

अंगूठा हमारा राशन कहां गया, मायापुर की महिलाओं का फूटा गुस्सा, राशन विक्रेता पर गंभीर आरोप

महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें तत्काल लंबित राशन उपलब्ध कराया जाए और दोषी दुकान संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. शिकायत पर डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य ने मामले की जांच कराने और शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

श्योपुर: सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दावों के बीच श्योपुर के मायापुर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गांव की कई महिलाएं हाथों में राशन की पर्चियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और उचित मूल्य दुकान संचालक पर गंभीर आरोप लगाए. महिलाओं का कहना है कि कई महीनों से उनका अंगूठा लगवाकर पर्ची तो निकाल ली जाती है, लेकिन राशन नहीं दिया जाता. इतना ही नहीं, जब वे राशन मांगने दुकान पर पहुंचती हैं तो उन्हें कथित तौर पर गालियां देकर भगा दिया जाता है.

ग्रामीण सनेर आदिवासी ने बताया कि "6 माह की पर्ची कटवाने के बाद भी राशन नहीं दिया गया. जब महिलाएं राशन लेने के लिए जाती हैं, तो उनको उचित मूल दुकान विक्रेता भगा देता है. जब संबंधित विक्रेता को कॉल कर जानकारी ली जाती है, तो वह एक-दो दिन कहकर टाल देता है, लेकिन 6 माह से ग्रामीणों को राशन तक नहीं मिला है. विक्रेता दुकान तक नहीं खोलता है. अगर दुकान खोल भी दी जाती है, तो वह 5 मिनट के लिए खोलकर फिर बंद कर चला जाता है. जब तारीख निकल जाती है, तो राशन नहीं चढ़ाता है. किसी पर 6, 7 तो किसी के पास तीन माह की पर्ची है. उसके बाद भी राशन विक्रेता ग्रामीणों को राशन नहीं दे रहा है."

राशन नहीं मिल रहा तो बच्चों को क्या खिलाएं

महिला रामवती ने बताया कि "5-6 महीने से राशन नहीं मिला है. बाल बच्चों के लिए क्या खिलाएं. उचित मूल विक्रेता सचिव राशन को बेच रहा है. वह ग्रामीणों को राशन तक नहीं दे रहा है. जब उससे पूछताछ की जाती है कि राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो वह यह कहकर टाल देता है कि राशन आएगा, तब जाकर दूंगा. 6 महीने से राशन ही नहीं आया. पर्ची पहले ही निकाल कर दे देता है और राशन नहीं दिया जा रहा है.

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य ने बताया कि "मायापुर गांव की महिलाएं शिकायत लेकर आई थीं. उचित मूल्य की दुकान पर वितरण से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी. सभी महिलाओं के बयान भी हमारे द्वारा दर्ज कर लिए गए हैं. विक्रेता को सामने बुलाकर समझाइश दी गई है. अगर आपके द्वारा किसी भी तरह की गड़बड़ी की गई है. उसका जवाब प्रस्तुत करें. इसके अलावा महिलाओं को राशन नहीं दिया गया है, उसे राशन को बांटने का काम करें. अगर विक्रेता की जवाब में कोई कमियां पाई गई और जांच में वह दोषी पाया जाता है. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ये कार्रवाई 7 दिन के अंदर की जाएगी."