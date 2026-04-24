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चीतों के घर कूनो नेशनल पार्क में रणथंभोर के टाइगर की एंट्री, संघर्ष की आशंका, वन विभाग की पैनी नजर

रणथंभोर टाइगर रिजर्व से पहुंचा एक टाइगर कूनो नेशनल पार्क में लगातार देखा जा रहा. चीतों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की बढ़ी चिंता.

SHEOPUR KUNO NATIONAL PARK
चीतों के घर कूनो नेशनल पार्क में बाघ की एंट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: चीतों के घर कूनो नेशनल पार्क में टाइगर की लगातार एंट्री ने वन विभाग की टीम को चिंता में डाल दिया है. कूनो नेशनल पार्क में घूमने जाने वाले पर्यटकों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर सर्कुलेट की हैं. वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि रणथंभोर के टाइगर रिजर्व से भटकर यह टाइगर कूनो नेशनल पार्क में पहुंच गया है.

फरवरी माह से देखा जा रहा है टाइगर

युवा टाइगर अक्सर नए नए और सुरक्षित इलाकों की तलाश में लंबी दूरी तय कर करते हैं. बताया जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में यह टाइगर बीते फरवरी महीने से अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है. यहां पर चीतों का दीदार करने पहुंचने वाले पर्यटकों को टाइगर का भी दीदार हो रहा है. उधर टाइगर के घर यानी रणथंभोर टाइगर रिजर्व में कूनो नेशनल पार्क का चीता भी सक्रिय बना हुआ है.

रणथंभोर टाइगर रिजर्व से कूनो पहुंचा टाइगर (ETV Bharat)

टाइगर और चीतों के संघर्ष की आशंका

टाइगर की मौजूदगी से कूनो नेशनल पार्क में रह रहे चीतों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ी हुई है क्योंकि वर्तमान में खुले जंगल में 12 चीते रह रहे हैं. जिसमें से 2 चीते तो राजस्थान के अलग-अलग जिले में है. इसके अलावा एक मुरैना और एक ग्वालियर जिले में देखे जा रहे हैं. टाइगर और चीतों के आमने सामने आने पर संघर्ष की आशंका बनी रहती है.

वन विभाग की टीम कर रही मॉनिटरिंग

वन विभाग की टीम इस घटनाक्रम पर पूरी नजर रखे हुए है. कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी कर रहा है. उधर कूनो नेशनल पार्क से राजस्थान के टाइगर रिजर्व में पहुंचा चीता KP-2 पर भी टाइगर रिजर्व की टीम और कूनो नेशनल पार्क की टीम नजर रख रहे हैं. चीते की हर गतिविधि पर कूनो नेशनल पार्क के अधिकारी और टीम समय समय पर मॉनिटरिंग भी कर रहे है. वन विभाग की टीम लगातार ग्रामीण इलाके में लोगों को सतर्क रहने और जंगल और खेतों पर अकेले न जाने की सलाह भी दे रही है.

'टाइगर की मौजूदगी से चीतों को परेशानी नहीं'

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया, "टाइगर की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. इसी के साथ चीतों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. टाइगर की मौजूदगी से चीतों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है."

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