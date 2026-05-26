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श्योपुर में जनसुनवाई में फरियादी की मौत, ड्रामा समझते रहे अधिकारी, वृद्ध ने तोड़ा दम

श्योपुर में जनसुनवाई में संदिग्ध पदार्थ खाकर पहुंचा फरियादी, इलाज के दौरान हुई मौत, धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.

SHEOPUR PUBLIC HEARING MAN DIED
श्योपुर में जनसुनवाई में फरियादी की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 9:33 PM IST

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श्योपुर: जनसुनवाई के दौरान इंसाफ मांगने पहुंचे एक फरियादी की मौत हो गई. श्योपुर के गणेश बाजार निवासी 55 वर्षीय देवेंद्र गोयल पिछले कई दिनों से अपनी दुकान पर कब्जे की शिकायत लेकर प्रशासन के चक्कर काट रहा था. मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में भी वह आवेदन लेकर पहुंचा और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई. परंतु उसकी हिम्मत टूट गई और वह संदिग्ध पदार्थ खाकर जनसुनवाई में पहुंच गया. हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

जनसुनवाई में भी न्याय नहीं मिलने का था आरोप

फरियाद लेकर जनसुनवाई में पहुंचे देवेंद्र का आरोप था कि उसकी दुकान पर कब्जा कर लिया गया है. दुकान पर से कब्जा हटाने की मांग को लेकर वह कई अधिकारियों के पास गया. लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई. जिसके बाद वह जनसुनवाई में पहुंचा. देवेंद्र का यह भी आरोप था कि वह जनसुनवाई में भी आवेदन दे चुका है, लेकिन कहीं से भी उसे न्याय नहीं मिल रहा था.

जनसुनवाई में संदिग्ध पदार्थ खाकर पहुंचे फरियादी की मौत (ETV Bharat)

संदिग्ध पदार्थ खाकर जनसुनवाई में पहुंचा

न्याय नहीं मिलने से निराश फरियादी कुछ संदिग्ध पदार्थ खाकर जनसुनवाई में पहुंच गया. फरियदी को उम्मीद थी कि ऐसा करने से अधिकारी उसे सीरियस लेंगे और उसका काम बन जाएगा लेकिन अधिकारी इसे ड्रामा समझते रहे. वहीं, जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, तो अधिकारियों ने मौके पर एंबुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल भेजा. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मर्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिस

कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया, "फरियादी देवेंद्र पुत्र दुलीचंद्र गोयल ने कोई संदिग्ध पदार्थ खा लिया था. इसकी शिकायत मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद उसका उपचार जिला अस्पताल में कराया गया पंरतु उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले की जांच की जा रही है."

कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया, "देवेंद्र गोयल ने एक आवेदन भी दिया था. परंतु हमारे यहां उसका समाधान संम्भव नहीं था. हमने राजस्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन को भी इससे अवगत करा दिया था लेकिन इस बीच उसकी मौत हो गई है. पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है. अब जांच के बाद ही मौत के स्पष्ट कारणों का पता लग सकेगा."

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