कूनो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिप्सी में हुईं सवार, करीब से देखा चीतों का बाड़ा
रविवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर से श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचीं राष्ट्रपति, सफारी के साथ ली पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी. सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की तस्वीरें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 6:51 AM IST
श्योपुर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार शाम मध्य प्रदेश के जबलपुर से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचीं. राष्ट्रपति ने यहां पहुंचते ही शाम के वक्त कूनो नेशनल पार्क में चीता मैनेजमेंट एरिया को भी करीब से देखा. जबलपुर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम व रानी दुर्गावति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर एयरबेस पहुंचीं थीं. इसके बाद राष्ट्रपति वायुसेना के विशेष हेलीकाप्टर से श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचीं. राष्ट्रपति के आगमन पर मध्य प्रदेश शासन की ओर नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने उनकी अगवानी की.
राष्ट्रपति ने करीब से देखा चीतों का बाड़ा
राष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट से कूनो नेशनल पार्क की तस्वीरें साझा की गई हैं. इन तस्वीरों में राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क की जिप्सी में सवार नजर आ रही हैं. चीतों के बाड़ों को करीब से देखने के बाद कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने राष्ट्रपति को प्रोजेक्ट ब्रीफिंग दी.
राष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट से इन तस्वीरों को साझा करते हुए कैप्शन था, '' राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया, जहां उन्हें पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई. नवंबर 2025 में बोत्सवाना के अपने राजकीय दौरे के दौरान, राष्ट्रपति को बोत्सवाना से आठ चीते सांकेतिक रूप से सौंपे गए थे, जो फरवरी 2026 में कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे आए थे. प्रोजेक्ट चीता देश में चीतों के विलुप्त होने के बाद उन्हें फिर से लाने के ज़रिए बायोडायवर्सिटी को बहाल करने के भारत के कमिटमेंट को दिखाता है.''
President Droupadi Murmu visited the Kuno National Park in Madhya Pradesh. She took a tour of the Cheetah Management Area of the National Park and was briefed about the Project Cheetah.— President of India (@rashtrapatibhvn) June 21, 2026
During her state visit to Botswana in November 2025, the President had witnessed the symbolic… pic.twitter.com/XfGYAOuaEV
आज कूनो की जंगल सफारी करेंगी राष्ट्रपति
रविवार शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चीता सफारी वाली जैकेट व गोल कैप पहनीं नजर आईं. इस दौरान उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया. उन्हें बताया गया कि कूनो नेशनल पार्क में किस तरह चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग की जाती है. वहीं, सोमवार 22 जून को राष्ट्रपति जंगल सफारी करेंगी और चीतों को और करीब से देखेंगी.
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कूनाे नेशनल पार्क में 49 चीते
कूनो नेशनल पार्क में वर्तमान में 49 चीते मौजूद हैं, यहां से तीन चीते मंदसौर के गांधीसागर अभयारण्य भेजे गए हैं. सोमवार को राष्ट्रपति एक बार फिर चीतों की बढ़ती तादाद, उनके विकास व रहन सहन के साथ कूनो की विस्तृत जानकारी लेंगी. इसके साथ ही वे आदिवासी समाज के चीता मित्र, गाइड, चीता ट्रेकिंग टीम और चीता सफारी के चालकों से भी चर्चा करेंगी.