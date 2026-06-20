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कूनो में चीते निहारेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 1200 जवानों के साथ सुरक्षा घेरे में इलाका

कूनो में चीता प्रोजेस्कट की समीक्षा करने पहुंचेंगी राष्ट्रपति ( ETV Bharat )

चीतों की धरती कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून को करीब 3-4 बजे के आसपास कूनो नेशनल पार्क के पालपुर स्थित रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेगी. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला कई दिनों से तैयारी में जुटा हुआ है. पार्क परिसर से लेकर आसपास के क्षेत्र तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है.

श्योपुर: महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेगी. राष्ट्रपति का यह दौरा निजी कार्यक्रम के रूप में प्रस्तावित है. हालांकि सुरक्षा और प्रोटोकॉल को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं. राष्ट्रपति 22 जून को कूनो नेशनल पार्क में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी और चीता सफारी भी करेगी. खास बात यह है कि दौरे के दौरान कूनो नेशनल पार्क में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.

छावनी में तब्दील हुआ श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क (ETV Bharat)

चीता प्रोजेक्ट की जायजा लेंगी राष्ट्रपति

22 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी करेंगी. इस दौरान चीता मित्रों मॉनिटरिंग टीम और वन विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगी. चीता प्रोजेक्ट की प्रगति और संरक्षण गतिविधियों की जानकारी राष्ट्रपति को दी जाएगी. कूनो नेशनल पार्क में राष्ट्रपति का यह दौरा वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

1200 जवानों की तैनाती

21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कूनो नेशनल पार्क आगमन और 22 जून को प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. चीता प्रोजेक्ट को लेकर राष्ट्रपति की मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वहीं दूसरी ओर 1200 जवानों की तैनाती और मीडिया की एंट्री पर रोक सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को भी दर्शा रही है.

कूनो नेशनल पार्क में सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV Bharat)

तैयारियों की विशेष समीक्षा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने बताया, "श्योपुर पुलिस विशेष सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारी लगातार सुरक्षा इंतजारों की समीक्षा कर रहे हैं. राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थलों और आवागमन मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. राष्ट्रपति का यह कार्यक्रम निजी कार्यक्रम है."

पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि, ''राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में करीब 1200 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है. इसके अलावा 50 राजपत्रित अधिकारी भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाई गई है.'' उन्होंने स्पष्ट कहा कि, ''राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होने दी जाएगी.''