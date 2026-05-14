चंबल के फिल्मी ट्रैफिक साहब पर जनता फिदा, अंदाज देख आप भी हो जाएंगे दीवाने
हेलमेट लगा लो राजा जी और सीट बेल्ट बांधों राजा जी, श्योपुर में ट्रैफिक अधिकारी का रूल समझाने का फिल्मी अंदाज. धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 9:21 PM IST
श्योपुर: चंबल में पुलिस का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छों की सांसे थम जाती हैं और वाहन किनारे लग जाते हैं लेकिन अब श्योपुर के ट्रैफिक अधिकारी का हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट बांधने की फिल्मी अंदाज में समझाइश वाहन चालकों को खूब दीवाना बना रही है. अपने अनोखे अंदाज से ट्रैफिक अधिकारी भागवत प्रसाद पांडेय खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.
पुलिस की छवि में सुधार करने की कोशिश
श्योपुर के विजयपुर यातायात थाना प्रभारी भागवत प्रसाद पांडेय अपनी अलग कार्यशैली को लेकर जिले में नहीं बल्कि आसपास के जिलों में चर्चा का विषय बने हुए हैं. पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के मन में सख्ती, चालान और डांट-फटकार की तस्वीर उभरती है. सूबेदार भागवत प्रसाद पांडेय ने इस सोच को बदल दिया है.
सड़क पर चेकिंग के दौरान भगवत पांडेय फिल्मी अंदाज में गाना गाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाते हैं. हेलमेट पहनने से लेकर सीट बेल्ट लगाने तक हर नियम को वह मुस्कुराते हुए और नरमी से लोगों तक पहुंचाते हैं. उनकी यह अनोखी शैली सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है. वह लोगों से कहते हैं कि हेलमेट लगा को राजा जी,सीट बेल्ट बांध लो राजा जी.
डर फैलाने की बजाए जागरूकता का संदेश देना उचित
बीजापुर की सड़कों पर जब ट्रैफिक चेकिंग होती है तो वहां डर का माहौल नहीं बल्कि जागरूकता का संदेश दिखाई देता है. यातायात प्रभारी लोगों को रोकते जरूर हैं, लेकिन गुस्से और रौब की जगह प्यार से समझाते हैं. यही वजह है कि लोग बहस करने की बजाए नियमों का पालन करना उचित समझते हैं.
जागरुकता फैलाना पुलिस की जिम्मेदारी
भगवत प्रसाद पांडेय ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "पुलिस का काम केवल चालान काटना नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना भी है. सख्ती से लोग कुछ समय के लिए नियम का पालन करा लेते हैं, लेकिन प्यार और समझाइश से आदत बदलती है. पुलिस की कठोर छवि लोगों के बीच दूरी बना देती है."
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युवा हो या बुजुर्ग हर कोई उनके अंदाज को पसंद कर रहे हैं, वह सिंगिंग ट्रैफिक ऑफिसर के नाम से मशहूर हो गए हैं. सड़कों पर घूमते उनके गीत अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश बन चुका है. विजयपुर की जनता अब इस पुलिस अधिकारी को जागरूकता का असली हीरो मान रहे हैं.