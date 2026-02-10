ETV Bharat / state

साइबर ठगों के जाल में फंसा ASI, आया टेक्स्ट मैसेज और खाते से निकल गए लाखों

श्योपुर: साइबर ठगी को लेकर पुलिस लगातार आमजन को जागरूक कर रही है. लेकिन श्योपुर में पुलिस ही साइबर ठगी की शिकार हो गई है. साइबर ठग ने एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया और उसके खाते से 2 लाख 80 हजार रुपए की राशि उड़ा दी. शुरुआती जांच में यह सामने आया की ठगी की इस वारदात को कर्नाटक से अंजाम दिया गया है.

कर्नाटक से जुड़े साइबर ठगी के तार

ठगी की रकम जिन खातों में ट्रांसफर हुई है. वह सभी खाते कर्नाटक स्थित बैंक से जुड़े बताए जा रहे हैं. पुलिसकर्मी को जब बैंक से उसके खाते से पैसे निकलने का मैसेज मिला, तब पता चला कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं. उन्होंने तत्काल इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करते हुए साइबर सेल में इसकी जानकारी दी. श्योपुर की साइबर सेल टीम अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. घटना रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात की बताई जा रही है.

खाते से निकले 2.80 लाख रुपए

एएसआई आरएमएस परमार ने बताया, "उनके मोबाइल पर ब्लैंक टेक्स्ट मैसेज आया था, जो स्क्रीन पर शो हो रहा था. उस मैसेज को स्क्रीन से हटाकर वे रात में समय सो गए थे. सोमवार की सुबह जब वे उठे तो उनके खाते से करीब 2 लाख 80 हजार रुपए निकल चुके थे. उनके मोबाइल पर बैंक से पैसा निकासी के मैसेज पड़े हुए थे. ये मैसेज देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. उन्होंने तत्काल इस बारे में अधिकारी और साइबर सेल को सूचित किया."