ETV Bharat / state

साइबर ठगों के जाल में फंसा ASI, आया टेक्स्ट मैसेज और खाते से निकल गए लाखों

श्योपुर में साइबर ठगी का शिकार हुआ पुलिसकर्मी, कर्नाटक से जुड़े ठगी के तार, पुलिस और साइबर सेल एक्टिव, एसपी ने लोगों से की अपील.

SHEOPUR POLICEMAN CYBER FRAUD
साइबर ठगों के जाल में फंसा ASI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: साइबर ठगी को लेकर पुलिस लगातार आमजन को जागरूक कर रही है. लेकिन श्योपुर में पुलिस ही साइबर ठगी की शिकार हो गई है. साइबर ठग ने एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया और उसके खाते से 2 लाख 80 हजार रुपए की राशि उड़ा दी. शुरुआती जांच में यह सामने आया की ठगी की इस वारदात को कर्नाटक से अंजाम दिया गया है.

कर्नाटक से जुड़े साइबर ठगी के तार

ठगी की रकम जिन खातों में ट्रांसफर हुई है. वह सभी खाते कर्नाटक स्थित बैंक से जुड़े बताए जा रहे हैं. पुलिसकर्मी को जब बैंक से उसके खाते से पैसे निकलने का मैसेज मिला, तब पता चला कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं. उन्होंने तत्काल इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करते हुए साइबर सेल में इसकी जानकारी दी. श्योपुर की साइबर सेल टीम अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. घटना रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात की बताई जा रही है.

खाते से निकले 2.80 लाख रुपए

एएसआई आरएमएस परमार ने बताया, "उनके मोबाइल पर ब्लैंक टेक्स्ट मैसेज आया था, जो स्क्रीन पर शो हो रहा था. उस मैसेज को स्क्रीन से हटाकर वे रात में समय सो गए थे. सोमवार की सुबह जब वे उठे तो उनके खाते से करीब 2 लाख 80 हजार रुपए निकल चुके थे. उनके मोबाइल पर बैंक से पैसा निकासी के मैसेज पड़े हुए थे. ये मैसेज देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. उन्होंने तत्काल इस बारे में अधिकारी और साइबर सेल को सूचित किया."

पुलिस मामले की जांच में जुटी

एएसआई परमार ने अज्ञात हैकरों द्वारा उनका मोबाइल हैक करने की बात पुलिस को बताई है. साइबर सेल की टीम ने तत्परता दिखाते हुए उक्त हैकरों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात हैकरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसपी ने पब्लिक से की अपील

एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया, "यातायात थाने में पदस्थ एएसआई राम बिहारी सिंह परमार के खाते से करीब 2 लाख 80 हजार रुपए की ठगी का मामला मेरे संज्ञान में आया है. मैंने संबंधित कर्मचारी को साइबर सेल और कोतवाली थाने में एक आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. साइबर सेल की टीम कार्रवाई में जुट गई है."

TAGGED:

KARNATAKA LINKED FRAUD CASE
SHEOPUR CYBER ​​CELL ACTIVE
SHEOPUR CYBER CRIME
CYBER THUGS HACK MOBILE
SHEOPUR POLICEMAN CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.