श्योपुर में पुलिसकर्मी रहस्यमयी हालत में लापता, जंगल में मिली बाइक, क्षेत्र में मचा हड़कंप

श्योपुर में पुलिस का जवान 2 दिन से लापता, जंगल में लावारिस हालात में मिली बुलेट, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप.

SHEOPUR POLICEMAN MISSING
श्योपुर में पुलिसकर्मी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 9:58 PM IST

श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कराहल थाने में पदस्थ आरक्षक विजय जादौन बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. बुधवार को आरक्षक बिना किसी सूचना के ड्यूटी पर नहीं पहुंचा तो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे कॉल किया, लेकिन फोन नहीं लगा. थाना प्रभारी यास्मीन खान ने घटना की सूचना फौरन अपने वरिष्ठ अधिकारी को दी. अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस लापता आरक्षक की तलाश में जुट गई.

जंगल में मिली आरक्षक की बाइक

गुरुवार को स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने में सूचना दी कि कराहल के पास जंगल में एक लावारिस हालत में बुलेट बाइक खड़ी हुई है और उसमें चाबी भी लगी हुई है. जब पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लावारिस हालात में बाइक सड़क किनारे जंगल के पास खड़ी है. जो कि लापता पुलिसकर्मी विजय जादौन की है.

दोस्त, सहकर्मियों और परिचितों से पूछताछ

जिसके बाद कराहल थाना प्रभारी यास्मीन खान के नेतृत्व में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में बारीकी से जांच की. इसके अलावा विजय जादौन के दोस्त, सहकर्मियों और परिचितों समेत परिजन से पूछताछ की है. ताकि उसके बारे में अन्य जानकारी भी मिल सके.

आरक्षक का नहीं मिला कोई सुराग

थाना प्रभारी यास्मीन खान और पुलिस कर्मियों ने मामले की जानकारी लापता पुलिसकर्मी के परिजनों को दी है. पीड़ित परिवार ने अपने स्तर से भी रिश्तेदारों और परिचितों सहित अन्य लोगों से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है. परंतु उसका कोई सुराग नहीं लग सका है.

स्थानीय लोगों से खास अपील

कराहल थाना पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर आसपास के जंगल क्षेत्रों, वन विभाग के प्लांटेशन इलाकों, संभावित रास्तों, नहरों और सुनसान स्थानों पर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. इसके अलावा आमजन से भी अपील की गई है कि यदि किसी को आरक्षक के संबंध में कोई जानकारी मिले तो वह तत्काल कराहल थाने को सूचित करें.

थाना प्रभारी यास्मीन खान ने बताया कि "कराहल थाने में पदस्थ आरक्षक प्रदीप जादौन के लापता होने की सूचना मिली है. पुलिस लापता की तलाश में जुट गई है. उसकी बाइक कराहल के पास जंगल में सड़क किनारे मिली है. पुलिस जल्द ही इस मामले की तह तक जाएगी और जल्द से जल्द खुलासा भी करेगी.

