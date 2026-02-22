ETV Bharat / state

शिवपुरी में 42 भैंस चोरी होने के बाद जमकर गोलीबारी, अंधेरे का फायदा उठाकर भागा पशु चोर गिरोह

जानकारी के अनुसार, 20 फरबरी 2026 को डोब गांव निवासी पशु पालक बन्नाराम गुर्जर ने बरगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 15 फरबरी 2026 को करीब 42 भैंसे चोरी हो गई हैं. उन्होंने पुलिस शिकायत में आगे बताया कि चोरी की वारदात में आशा गुर्जर, पप्पू उर्फ लड्डू, भिंड गुर्जर सहित कई अन्य लोग शामिल थे. शिकायत मिलने के बाद बरगवां थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 303 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी.

श्योपुर: पुलिस ने 42 भैंसों के चोरी के मामले का रविवार को खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी भैंसों को बदमाशों के चंगुल से बरामद कर लिया है. जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच रात में मुठभेड़ हुई. इस दौरान रात का फायदा उठाकर बदमाश भागने में कामयाब हो गए.

शिवपुर में पुलिस ने चोरी की 42 भैंस की बरामद (ETV Bharat)

तीन थाने की पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान

जांच के दौरान पता चला कि फरियादी की करीब 42 भैंसे चोरी हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया के मार्गदर्शन में बरगवां, गसवानी और चिलवानी पुलिस ने एक संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की. पुलिस टीम ने डोव, बागचा, नथागांव, खाड़ी, गिलाई, नाहड़, सिलपुरा, डोडरी सहित आसपास के जंगल क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया.

बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की

इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गसवानी थाना क्षेत्र के जंगल में कुछ बदमाश चोरी की भैंसों को ले जाते हुए देखे गए हैं. इस सूचना पर पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से नयागांव, सिमलिया की खिरखाई और खोह की घेराबंदी की. 21 फरवरी की रात नयागोंद खिरखाई पास में बदमाशों को घेर लिया. पुलिस की आहट सुनकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए.

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

तीन थानों की पुलिस ने चोरी हुई 42 भैंसों को बरामद कर जब्त करने की कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में गसवानी थाना प्रभारी भारत सिंह गुर्जर, बरगवां थाना प्रभारी श्यामबीर सिंह तोमर और उनकी टीम की अहम भूमिका रही. पुलिस अब फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

बरगवां थाना प्रभारी श्यामबीर सिंह तोमर ने बताया, "बरगवां थाना क्षेत्र के डोब गांव निवासी बन्नाराम गुर्जर की 42 भैंसे चोरी हो गई थी. इस संबंध में पशुपालक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने अपराध दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की. दो थानों की पुलिस द्वारा लगातार जंगल सर्चिंग की गई. जिसके बाद शनिवार की रात मुठभेड़ में 42 भैंसे बरामद कर ली गई है. आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है."