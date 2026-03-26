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श्योपुर पुलिस ने पूर्व तहसीलदार अमिता सिंह को किया गिरफ्तार, केबीसी में जीते थे 50 लाख

KBC में 50 लाख जीतने वाली पूर्व तहसीलदार अमिता सिंह ग्वालियर से गिरफ्तार, बाढ़ घोटाले में चल रही थीं फरार.

TEHSILDAR AMITA SINGH TOMAR ARREST
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 7:48 PM IST

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंची श्योपुर पुलिस ने बाढ़ राहत राशि में घोटाले की आरोपी तत्कालीन महिला तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को उनके निवास से गुरुवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया है. घोटाले की जांच में तहसीलदार को आरोपी पाया गया है.

बाढ़ राहत राशि में हुआ था दो करोड का घोटाला

असल में 2021 में श्योपुर जिले में आई बाढ़ में बड़ौदा तहसील में 794 हितग्राहियों के नुकसान का आंकलन किया गया था. जिसके बाद शासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जारी की गई थी, लेकिन इस राशि में 2 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई थी, जब इसकी शिकायत पर जांच हुई तो पता चला कि, करीब 2 करोड़ रुपए की राशि बाढ़ पीड़ितों की जगह 127 अन्य बैंक खातों में गए.

श्योपुर पुलिस ने तहसीलदार को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

जांच में 25 पटवारियों सहित 110 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें बड़ौदा तहसील के तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को भी शामिल पाया गया. जिसके बाद अमित सिंह और पटवारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई.

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए तो तहसीलदार ने जमानत के लिए पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से भी उन्हें राहत नहीं मिली. सुनवाई के दौरान जजों की पीठ ने साफ कहा कि इस मामले में जमानत का कोई आधार नहीं है. इसके बाद विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद से ही अमिता सिंह तोमर फरार चल रही थीं.

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पूर्व तहसीलदार अमित सिंह (ETV Bharat)

बड़ौदा पुलिस ने ग्वालियर निवास से गिरफ्तार किया

गुरुवार को पुलिस को उनके ग्वालियर में होने की सूचना मिली. जिस पर बड़ौदा पुलिस की एक टीम ग्वालियर स्थित अमिता सिंह के निवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर ग्वालियर से साथ ले गई. गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए श्योपुर एसपी सुधीर अग्रवाल ने बताया कि, "तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को बाढ़ राहत राशि घोटाले के मामले में ग्वालियर में स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया है."

कौन बनेगा करोड़पति में जीत चुकी हैं 50 लाख रुपए

तहसीलदार अमिता सिंह साल 2019 में बिग बी यानि अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी शामिल हो चुकी हैं. उस शो में वे 50 लाख रुपए जीतकर देश भर में चर्चा में आई थीं.

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