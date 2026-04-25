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गोद ली 2 साल की बच्ची से मारपीट, 500 किमी दूर हाइवे पर लावारिस छोड़ा, भोपाल से दंपति गिरफ्तार

मध्य प्रदेश में 2 साल की बच्ची से बर्बरता, हाईवे पर लावारिस छोड़ने के आरोप में दंपति गिरफ्तार, तीन दिन की रिमांड पर आरोपी.

SHEOPUR COUPLE ARRESTED
हाइवे पर मासूम को लावारिश छोड़ने वाला मासूम गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 12:42 PM IST

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श्योपुर: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक ढ़ाबे के पास 18 अप्रैल की सुबह लगभग 2 साल की मासूम को एक कलयुगी माता-पिता छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी दंपति की पहचान कर उन्हें भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है. शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर 3 दिनों की रिमांड पर इनको हिरासत में लिया है.

भोपाल से आरोपी दंपति गिरफ्तार

पूरा मामला पाली हाईवे स्थित सोई कलां गांव के करीब एक ढाबा के पास का है. यहां बीते 18 अप्रैल को एक दंपति 2 साल की एक बच्ची को ढाबे पर छोड़ कर चली गई थी. घटना की सूचना मिलते ही एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल तत्काल मामले की जांच में जुट गए और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया.

हाईवे पर लावारिस छोड़ने के आरोप में दंपति गिरफ्तार (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी

स्टॉप सेंटर में चार दिनों तक मासूम की देखभाल के बाद उसे मुरैना स्थित शिशु गृह शिफ्ट कर दिया गया. श्योपुर पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद उस कार की तलाश भी कर ली जो मासूम बच्ची को सड़क किनारे छोड़कर गई थी. कार भोपाल की बताई गई, जिसके बाद एसपी सुधीर कुमार के निर्देश पर पुलिस भोपाल पहुंची और दबिश देकर मासूम को छोड़ने वाले माता-पिता को गिरफ्तार कर श्योपुर लाई. आरोपी की पहचान भोपाल निवासी आकाश और प्रतिज्ञा के रूप में हुई है.

पुलिस जांच में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

बताया जा रहा है कि आरोपी पति-पत्नी इस मासूम को 3 महीने की उम्र में अपने साथ लाए थे. 2 साल तक इस मासूम को उन्होंने अपने साथ रखा था. पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि आकाश और प्रतिज्ञा मासूम के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करते थे. इसके अलावा उनका 5 वर्षीय बेटा भी मासूम के साथ मारपीट करता था. इस दौरान आसपास के पड़ोसियों द्वारा मासूम को बचाने जाने पर उनको भगा दिया जाता था. आरोपी दंपति की पड़ोसियों के साथ भी बाचतीच नहीं थी.

ADOPTED GIRL BRUTALLY BEATEN
श्योपुर पुलिस ने भोपाल से आरोपी दंपत्ति को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

दोनों आरोपी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर

श्योपुर पुलिस ने दंपति से बच्ची के एडॉप्ट किए जाने के दस्तावेज मांगे तो वह दस्तावेज नहीं दिखा सके. पुलिस अब असल मां-बाप की जानकारी हासिल करने में जुट गई है. फिलहाल पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर 3 दिनों की रिमांड पर हिरासत में लिया है. जहां विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से पूछताछ की जाएगी.

एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया, "18 अप्रैल को श्योपुर पाली हाइवे पर मासूम मिली थी. उसी दिन तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अपनी अभिरक्षा में मासूम को लाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी. मामले में एक केस भी दर्ज किया गया था. आसपास में लगे सीसीटीवी चेक किए और एक गाड़ी को चिह्नित किया गया था. जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को चिह्नित कर गिरफ्तार किया, अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है."

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