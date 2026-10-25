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श्योपुर में मिला कार्बाइड गन का जखीरा, 74 बंदूक के साथ दुकान संचालक गिरफ्तार

हार्डवेयर की दुकान से कार्बाइड गन का जखीरा पकड़ा गया ( ETV Bharat )

श्योपुर: त्योहारों की खुशियों के बीच तेज धमाके और अनियंत्रित चिंगारियां किसी की जिंदगी पर भारी न पड़ जाए इसी लेकर श्योपुर पुलिस ने शनिवार को अवैध कार्बाइड गन की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की है. कोतवाली पुलिस ने बड़ौदा रोड स्थित एक हार्डवेयर दुकान पर दबिश देकर 74 लोहे की कार्बाइड गन जब्त की है. पुलिस ने दुकान संचालक मोहिज अली उम्र 47 वर्ष निवासी बोहरा मोहल्ला श्योपुर को गिरफ्तार कर लिया है. ये गन लोहे की पाइप से बनाई गई थी और इनमें विस्फोटक पदार्थ भरने की जगह के साथ फायर करने वाली छड़ लगी हुई थी.

पुलिस के मुताबिक आगामी त्यौहारों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी श्योपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने जिले के सभी थाना क्षेत्र में इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.