श्योपुर में मिला कार्बाइड गन का जखीरा, 74 बंदूक के साथ दुकान संचालक गिरफ्तार
त्योहारों से पहले श्योपुर पुलिस का एक्शन, हार्डवेयर की दुकान से 74 अवैध कार्बाइड गन जब्त, धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:50 PM IST
श्योपुर: त्योहारों की खुशियों के बीच तेज धमाके और अनियंत्रित चिंगारियां किसी की जिंदगी पर भारी न पड़ जाए इसी लेकर श्योपुर पुलिस ने शनिवार को अवैध कार्बाइड गन की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की है. कोतवाली पुलिस ने बड़ौदा रोड स्थित एक हार्डवेयर दुकान पर दबिश देकर 74 लोहे की कार्बाइड गन जब्त की है. पुलिस ने दुकान संचालक मोहिज अली उम्र 47 वर्ष निवासी बोहरा मोहल्ला श्योपुर को गिरफ्तार कर लिया है. ये गन लोहे की पाइप से बनाई गई थी और इनमें विस्फोटक पदार्थ भरने की जगह के साथ फायर करने वाली छड़ लगी हुई थी.
पुलिस के मुताबिक आगामी त्यौहारों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी श्योपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने जिले के सभी थाना क्षेत्र में इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.
हार्डवेयर दुकान में अवैध रूप से बेची जा रही थी कार्बाइड गन
इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खातौली तिराहे के आगे बड़ौदा रोड स्थित सब्वार अली हार्डवेयर दुकान में अवैध रूप से कार्बाइड गन रखकर बेची जा रही है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुखबिर के बताएं स्थान पर दबिश दी. दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मोहिज अली उम्र 47 वर्ष निवासी बोहरा मोहल्ला श्योपुर बताया.
74 कार्बाइड गन बरामद
पुलिस ने तलाशी के दौरान एक कोने में कट्टों से भरी लोहे की पाइप से बनी 74 कार्बाइड गन बरामद की है. इन उपकरणों में विस्फोटक पदार्थ भरने का स्थान और फायर करने वाली छड़ लगी हुई थी. पुलिस ने सभी 74 कार्बाइड गन जब्त कर ली और दुकान संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया.
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श्योपुर एसडीओपी आनंद राय ने बताया कि "कार्बाइड गन पर प्रतिबंध के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देशों में मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कार्बाइड गन जैसे उपकरणों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. जिला दंडाधिकारी ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि हार्डवेयर दुकान पर इस तरह के उपकरणों की बिक्री की जा रही है. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की." उन्होंने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों के पालन के तहत ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है.