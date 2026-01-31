ETV Bharat / state

नाकाबंदी में फंसा ट्रक, चेकिंग में निकला अवैध शराब का जखीरा, 2 तस्कर पकड़ाए

श्योपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब से भरा ट्रक पकड़ा, दो तस्करों से 25 लाख की अवैध शराब जब्त.

ILLEGAL LIQUOR SEIZED SHEOPUR
शराब से भरा ट्रक पकड़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर की देहात थाना पुलिस ने फिल्मी अंदाज में शराब की तस्करी करने वालों को हिरासत में ले लिया है. शराब तस्कर राजस्थान के रहने वाले हैं. जो ग्वालियर से शराब भरकर श्योपुर के रास्ते राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जा रहे थे. फिर क्या था सूचना मिलने पर देहात थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी अपनी टीम के साथ जलालपुरा चौकी पर पहुंचे और नाकाबंदी कर पुलिस ने तस्करों और शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया. जब पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो शराब तस्कर मौके से भागने लगे. पुलिस ने उनका पीछा कर पकड़ लिया. घटना शुक्रवार की है.

अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि, जिले में अवैध शराब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. इसी का परिणाम है कि देहात थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने 4 हजार 863 बल्क लीटर अवैध शराब को जप्त करने की कार्रवाई की है. इस शराब की कुल कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है. गाड़ी की कीमत करीब 33 लाख 90 हजार रुपए है. पुलिस ने कुल 58 लाख 90 हजार का माल मशरूका जब्त किया है. इसके अलावा 2 शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

श्योपुर पुलिस ने 25 लाख रुपए की शराब का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)

देहात थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी के अनुसार, ''देहात थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक जो कि ग्वालियर से होते हुए श्योपुर की तरफ आ रहा है. पुलिस ने मुखबिर सूचना पर चौकी पर बैरिकेडिंग लगा दी. तभी श्योपुर की तरफ से आ रहे ट्रक आरजे 09 जेई 1803 को रोकने का प्रयास किया गया. पुलिस को देखकर तस्कर ट्रक को भगाने लगे, पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया. जब पुलिस ने ट्रक के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए. ट्रक के अंदर करीब 4 हजार 863 लीटर अंग्रेजी शराब भरी हुई थी.''

राजस्थान के रहने वाले हैं तस्कर
पुलिस ने ड्राइवर से शराब से संबंधित दस्तावेज मांगे ड्राइवर कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका. पुलिस ने 25 लाख कीमत की शराब और 34 लाख 90 हजार कीमत का ट्रक जब्त कर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में तस्करों ने अपने नाम माधव लाल (उम्र 25 साल) निवासी चकतिया थाना मंगलबाड़ चौराहा जिला चित्तौड़गढ़ और धर्मेंद्र (उम्र 21 साल) निवासी कुम्माखेड़ा मोरवन थाना मंगलबाड़ चौराहा जिला चित्तौड़गढ़ बताया.

LIQUOR SMUGGLERS ARREST SHEOPUR
श्योपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

देहात थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया कि, ''जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है. जिसमें 25 लाख कीमत की शराब समेत कुल 58 लाख 90 हजार रुपए का माल जब्त किया है. शराब तस्कर माधव लाल और धर्मेंद्र ग्वालियर से शराब की तस्करी कर श्योपुर के रास्ते राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जा रहे थे. पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है.''

