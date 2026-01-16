ETV Bharat / state

नालियों में डूबी पाइपलाइन, कुएं में गंदा पानी, श्योपुर के विजयपुर में दूषित पानी से टाइफाइड-डायरिया

श्योपुर के विजयपुर में दूषित पानी पीने से लोग हो रहे बीमार, ग्रामीणों का आरोप- पीने के पानी में मिल रहा नालियों का पानी.

SHEOPUR CONTAMINATED WATER
श्योपुर के विजयपुर में इंदौर जैसा हाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 11:04 AM IST

|

Updated : January 16, 2026 at 11:46 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि श्योपुर के विजयपुर में दूषित पानी का मामला सामने आया है. विजयपुर नगर के स्थानीय लोगों का आरोप है कि, सप्लाई के पानी में नाली का पानी मिल रहा है. जिससे उल्टी, दस्त, टाइफाइड, लीवर और पेट से जुड़ी बीमारियां फैल रही हैं. पहले भी इसी तरह की समस्या सामने आ चुकी है. बीमार लोगों में उल्टी, दस्त और लीवर और टाइफाइड के लक्षण पाए गए हैं. स्थानीय लोगों ने विजयपुर नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

पीने के पानी में मिल रहा गंदा पानी
श्योपुर के विजयपुर में नालियों के गंदे पानी को सोख रही पाइपलाइन और कुएं से घरों में पहुंचने वाला दूषित पानी अब लोगों को बीमार कर रहा है. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. विजयपुर नगर के कई हिस्सों में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है. जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. घरों तक गंदा पानी पहुंचने की मुख्य वजह नालियों में बिछी लाइन एक प्रमुख कारण है.

श्योपुर के विजयपुर में दूषित पानी पीने से लोग हो रहे बीमार (ETV Bharat)

नालियों से गुजर रही पाइपलाइन में लीकेज
ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर हालात देखें तो मामला कुछ अलग ही देखने को मिला. नालियों से गुजर रही पाइपलाइन लीकेज मिली. गंदे पानी में पाइपलाइन डूबी हुई थीं. कई हिस्सों में नालियों में पाइपलाइन का जाल नजर आता तो कही पाइप लाइन में लीकेज मिला. लाइनों का जाल बिछाने से नालियां भी चोक नजर आईं. आरोप है कि, लीकेज लाइनों को ठीक कराने के लिए संबंधित विभाग ध्यान तक नहीं दे पा रहा है. इतना ही नहीं नगर में मौजूद एक कुएं में भी नालियों का दूषित पानी जा रहा है.

VIJAYPUR PEOPLE DRINK DIRTY WATER
पीने के पानी में मिल रहा गंदा पानी (ETV Bharat)

कुएं में मिल रहा नालियों का पानी
विजयपुर नगर के वार्ड नं 1 निवासी रजनी बानो ने बताया कि, ''हमारे वार्ड में एक कुआं है, उसमें नालियों का गंदा पानी जा रहा है. गंदा पानी पीकर हम बीमार हो रहे हैं. नगर परिषद के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.'' विजयपुर वार्ड 10 गांधी बाजार निवासी संतोष मित्तल बताते हैं कि ''3 साल से पाइप लाइन फूटी हुई पड़ी है. घरों के अंदर गंदा पानी पीने से लोगों को पीलिया सहित अन्य बीमारी हो रही हैं. अध्यक्ष, सीएमओ और पार्षद को भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं. परंतु कोई सुनने वाला नहीं है.''

SHEOPUR VIJAYPUR HEALTH CRISIS
कुएं में मिल रहा नालियों का पानी (ETV Bharat)

विजयपुर के समाजसेवी आशु शर्मा बताते हैं कि, ''विजयपुर नगर के लोग आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर है. कई बार शिकायत स्थानीय लोगों ने भी की है. समाधान कुछ भी नहीं मिला है. सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट पड़ी हुई है.''

अपर कलेक्टर बोले-दो दिन में ठीक हो जाएंगी समस्याएं
अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने बताया कि, ''विजयपुर नगर में पानी लीकेज और दूषित पानी की शिकायतें मिल रही थीं. हमने भी देखा है कि जगह-जगह पानी लीकेज हो रहा है. कुआं भी खुला पड़ा हुआ है. जितने भी लीकेज हैं वह अगले दो दिन में ठीक हो जायेगे. यहां पर वाटर सप्लाई भी स्वीकृत है. वह अगले 15 दिनों में शुरू हो जाएगी. दूषित पानी और लीकेज की समस्या खत्म हो जाएगी. सफाई की काफी समस्या यहां पर है, जगह-जगह गंदगी है. जिम्मेदार को कहां गया है विशेष अभियान चलाकर सफाई का काम कराएंगे.''

VIJAYPUR PEOPLE DRINK DIRTY WATER
नालियों से गुजर रही पाइपलाइन में लीकेज (ETV Bharat)

अपर कलेक्टर रूपेश कुमार उपाध्याय ने दो दिन में इस समस्या को खत्म करने का दावा किया है. अब देखना होगा कि आखिर दो दिन में प्रशासन द्वारा किस तरह का एक्शन लिया जाएगा. क्या विजयपुर नगर के लोगों को पानी लीकेज और दूषित पानी से छुटकारा मिल पाएगा. यह तो आने वाले दो दिनों में पता चल जाएगा.

Last Updated : January 16, 2026 at 11:46 AM IST

TAGGED:

SHEOPUR NEWS
VIJAYPUR PEOPLE DRINK DIRTY WATER
SHEOPUR VIJAYPUR HEALTH CRISIS
SHEOPUR PIPELINE LEAKAGE
SHEOPUR CONTAMINATED WATER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.