श्योपुर में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में फर्जीवाड़ा, महज 10 हजार के नगद लेन-देन में 4 लोग पहुंचे जेल

श्योपुर में कियोस्क बैंक से 10 हजार की ठगी का मामला. ऑनलाइन पेमेंट कर लेते थे नगद राशि और फिर खाता करवा देते थे ब्लॉक.

SHEOPUR ONLINE TRANSACTION FRAUD
श्योपुर में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में फर्जीवाड़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:38 PM IST

श्योपुर: कोतवाली थाना पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी तरीके से बैंक खातों से पैसा निकलवाने का काम करता था. इन्हीं खातों के जरिए श्योपुर में एक कियोस्क सेंटर चलाने वाले संचालक से ठगी की गई. ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं. इनमें से 2 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और बाकी 2 लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. चारों बदमाशों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

ठगी की वारदात को ऐसे दिया अंजाम

श्योपुर के वार्ड 13 निवासी कुशल गोयल ने कोतवाली थाने में 23 दिसंबर 2025 को एक शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में बताया गया कि "कियोस्क बैंक में काम करने वाला अज्जू पुत्र कपूर सिंह बंजारा निवासी ग्राम बगदिया, जब कियोस्क बैंक में बैंक को संचालित कर रहा था तभी 18 दिसंबर 2025 को अंकुश मीणा निवासी मातासूला और उसका साथी कियोस्क बैंक पर पहुंचे. दोनों बदमाशों ने कियोस्क सेंटर में काम करने वाले को बातों में उलझा लिया और उससे 10 हजार रुपए नगद की मांग की और बदले में ऑनलाइन माध्यम से खाते में राशि ट्रांसफर करने का भरोसा दिलाया."

श्योपुर में कियोस्क बैंक से 10 हजार की ठगी का मामला (ETV Bharat)

बदमाशों से कियोस्क बैंक में काम करने वाले की जान पहचान के कारण संचालक कुशल गोयल उनकी बातों में आ गया. बदमाशों ने सुनील सेन नाम के फोन पे अकाउंट से अज्जू के एचडीएफसी बैंक खाते में 10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए. जैसे ही खाते में 10 हजार रुपए दिखे तो कियोस्क बैंक संचालक ने बदमाशों को 10 हजार रुपए नगद दे दिए.

साइबर क्राइम से कियोस्क संचालक को मिला ईमेल

कियोस्क सेंटर में काम करने वाले अज्जू सिंह ने बताया कि "उसके मोबाइल पर एचडीएफसी बैंक से एक ई-मेल आया, जिसमें बताया गया था कि इस खाते में साइबर क्राइम की शिकायत के चलते 10 हजार रुपए की राशि होल्ड कर दी गई है. इस राशि को वह निकाल भी नहीं पाया. जिससे मुझे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और खाता भी होल्ड हो गया.

झांसा देकर राशि हड़पने का काम करते हैं आरोपी

पुलिस को दी गई शिकायत में कियोस्क संचालक कुशल गोयल ने आरोप लगाए हैं कि, अंकुश मीणा और उसके साथी मिलकर इस तरह के फर्जी लेन-देन के जरिए लोगों को झांसा देकर नगद राशि हड़पने का काम करते थे और बाद में साइबर शिकायत के जरिए खाते की राशि होल्ड करवा देते हैं और खाता ब्लॉक हो जाता है. इससे न सिर्फ उनको आर्थिक नुकसान होता है बल्कि कियोस्क बैंक की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है.

10 हजार की ठगी के मामले में जेल पहुंचे 4 आरोपी

कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम सिंह गुर्जर ने बताया कि "श्योपुर में कियोस्क बैंक से कुछ लोगों ने पैसों का लेन-देन किया था. कियोस्क में काम करने वाले कर्मी का खाता ब्लॉक हो गया. उसका कारण उसमें कुछ फ्रॉड तरीके से पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ था. कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपी अंकुश मीणा निवासी मातासूला, सुनील पुत्र सियाराम सेन निवासी फक्कड़ चौराहा को गिरफ्तार किया था. बुधवार को आरोपी विकास उर्फ बादशाह उर्फ नीतेश पुत्र रामसिंह मीणा निवासी किलगांवड़ी और पवन पुत्र रामरूप मीणा निवासी ग्राम जैनी रामेश्वर को गिरफ्तार किया गया है. सभी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की विवेचना में जुट गई है."

