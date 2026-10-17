श्योपुर में बारिश का कहर या प्रशासन की अनदेखी? भरभराकर गिरा मकान, चपेट में आई बाइक
श्योपुर के विजयपुर इमली चौराहा इलाके में भरभराकर गिरी दो मंजिला बिल्डिंग, मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची. धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 3:22 PM IST
श्योपुर: बारिश ने पुराने मकान की कमजोर दीवारों की पोल खोल दी है. लेकिन सवाल यह है कि क्या हादसों के बाद ही जर्जर भवनों की सुध ली जाएगी. श्योपुर के विजयपुर इमली चौराहे पर शनिवार की सुबह करीब 10 बजे एक पुराने मकान की ऊपरी मंजिल भरभराकर गिर गई. मकान का मलबा सड़क पर बिखर गया और इसकी चपेट में एक बाइक आ गई.
गनीमत यह रही कि उस वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी जनहानि होने से कोई नहीं रोक सकता था. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि इस घटना ने शहर में पुराने और कमजोर मकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
प्रशासन पर उठ रहे सवाल
बारिश के मौसम में पुराने भवनों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या नगर में जर्जर मकानों को चिह्नित करने, मकान मालिकों को सावधान करने और संभावित खतरे वाले स्थानों पर एहतियातन कदम उठाने की क्या कार्रवाई की है. इमली चौराहे की घटना के बाद यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन ऐसे भवनों की स्थिति का आकलन करेगा, ताकि अगले हादसे को होने से रोका जा सके.
पुराने और जर्जर मकानों को चिन्हित करे प्रशासन
स्थानीय समाजसेवी ललित मोहन शर्मा ने बताया, "विजयपुर की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. लेकिन पुराने मकान गिरने की घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. प्रशासन इस मामले में कोई ठोस नहीं नहीं उठाएगा तो आगे चलकर बड़ी घटना हो सकती है. पुराने मकानों को प्रशासन चिन्हित करें."
- छतरपुर में आधीरात को यमराज बनकर परिवार पर गिरा मकान, 3 लोग दबे, 2 बच्चियों की मौत
- उज्जैन में मकान गिरने से दबा पूरा परिवार, मुहर्रम मनाने आए बच्चे की मौत, 8 घायल
मकान मालिक नरेश उपाध्याय ने बताया, "मेरा परिवार इसी मकान में रहता था. नवरात्रि के दौरान साफ-सफाई और खाना बनाने के लिए हम मकान के निचले हिस्से में पहुंचे थे. शनिवार सुबह बारिश के कारण ऊपरी मंजिल अचानक गिर गई. हालांकि परिवार के सभी लोग हादसे के समय नीचे वाले हिससे में थे. अगर परिवार ऊपरी मंजिल पर होता या मलबा गिरने के समय कोई वहां मौजूद होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था."