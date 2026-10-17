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श्योपुर में बारिश का कहर या प्रशासन की अनदेखी? भरभराकर गिरा मकान, चपेट में आई बाइक

श्योपुर में भरभराकर गिरा मकान ( ETV Bharat )

श्योपुर: बारिश ने पुराने मकान की कमजोर दीवारों की पोल खोल दी है. लेकिन सवाल यह है कि क्या हादसों के बाद ही जर्जर भवनों की सुध ली जाएगी. श्योपुर के विजयपुर इमली चौराहे पर शनिवार की सुबह करीब 10 बजे एक पुराने मकान की ऊपरी मंजिल भरभराकर गिर गई. मकान का मलबा सड़क पर बिखर गया और इसकी चपेट में एक बाइक आ गई.

गनीमत यह रही कि उस वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी जनहानि होने से कोई नहीं रोक सकता था. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि इस घटना ने शहर में पुराने और कमजोर मकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.