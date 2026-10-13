ETV Bharat / state

एक अश्लील वीडियो से श्योपुर की सियासत में भूचाल, एक ही सवाल-ओरिजनल है या डीप फेक

अश्लील वीडियो से श्योपुर की सियासत में भूचाल ( ETV BHARAT )

श्योपुर : सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे एक आपत्तिजनक वीडियो ने श्योपुर की राजनीति को हिला दिया है. कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है "अगर उन पर दोष साबित साबित हो गया तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे. ये वीडियो किसी ने फेक तरीके से बनाया. मुझे बदनाम करने की साजिश कई माह से चल रही है."

विधायक बाबू जंडेल बोले- कानूनी कार्रवाई करेंगे