एक अश्लील वीडियो से श्योपुर की सियासत में भूचाल, एक ही सवाल-ओरिजनल है या डीप फेक
श्योपुर की राजनीति गर्माई हुई है. मामला एक आपत्तिजनक वीडियो का है. विधायक बाबू जंडेल ने इसे फेक वीडियो बताया. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:16 PM IST
श्योपुर : सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे एक आपत्तिजनक वीडियो ने श्योपुर की राजनीति को हिला दिया है. कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है "अगर उन पर दोष साबित साबित हो गया तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे. ये वीडियो किसी ने फेक तरीके से बनाया. मुझे बदनाम करने की साजिश कई माह से चल रही है."
विधायक बाबू जंडेल बोले- कानूनी कार्रवाई करेंगे
वीडियो में विधायक बाबू जंडेल एक महिला के साथ दिख रहे हैं. विधायक बाबू जंडेल ने इसे विरोधियों की साजिश बताते हुए कहा "ये डीप फेक वीडियो है. इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे. ऐसे लोगों को जल्द ही बेनकाब किया जाएगा. हम अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहे हैं कि किसने ये हरकत की है. उन्हें 3 माह पहले फोन पर धमकी दी गई थी कि तुम्हारा राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया जाएगा."
विधायक के समर्थन में उतरे कांग्रेसी
विधायक की बात का समर्थन करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मांगीलाल फौजी का कहना है "ये फेक वीडियो है. विरोधी दल ने ये गंदा काम किया है." वहीं, इस वीडियो को लेकर कांग्रेस खेमे में चिंता फैल गई है. उनका कहना है कि ऐसे तो किसी को भी बदनाम करने के लिए फेक वीडियो बनाया जा सकता है. विरोधियों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे फेक वीडियो उनके खिलाफ भी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट हो सकते हैं.
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अगर वीडियो फेक है तो बहुत निंदनीय
बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट का कहना है "ये वीडियो उन्होंने भी देखा है. उन्हें भी ये देखकर अच्छा नहीं लगा. अगर किसी ने साजिश करके ये फेक अश्लील वीडियो बनाया है तो बहुत निंदनीय है. ऐसे लोगों के खिलाफ विधायक को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. विधायक को ये साफ करना चाहिए कि उन्होंने इसकी शिकायत कहां-कहां और किससे की. वीडियो अगर फेक है तो मानहानि का केस तुरंत करना चाहिए. जो भी हो, विधायक को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए."