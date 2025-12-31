ETV Bharat / state

इंसाफ का मंदिर: यहां कदम रखते ही इंसान उगलता है सच, झूठी कसम खाने पर अनहोनी

श्योपुर में नरसिंह भगवान मंदिर को इंसाफ का मंदिर भी कहते हैं ( ETV BHARAT )

स्थानीय निवासी धनपाल सिंह पटेल ने बताया "मंदिर में काफी दूर-दूर से लोग आते हैं. लोग उस स्थान पर जाकर कसम लेने से बचते हैं. लोगों का मानना है कि ये इंसाफ का मंदिर है. यहां पर ली गई झूठी कसम शारीरिक परेशानी का कारण बन जाती है. 300 साल से अधिक पुराना मंदिर है. दूर-दूर तक के लोग यहां पर न्याय पाने के लिए आते हैं."

गांवों में होने वाले विवादों के बाद लोग अपनी गुहार लेकर इस मंदिर में आते हैं. मंदिर के महंत अंदर जाकर कसम लेने से पहले दोनों पक्षों को समझाने का काम करते हैं. जब दोनों पक्ष नहीं मानते तो उस स्थान पर ले जाकर परंपरा के अनुसार कसम दिलाई जाती है.

यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने आप सच उगल देता है. और अगर किसी ने झूठ बोला तो उसके साथ अनहोनी हो जाती है. इसलिए यहां लोग न्याय पाने के लिए शिवपुरी, ग्वालियर समेत अन्य जिलों से आते हैं.

श्योपुर : श्योपुर से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित बैंचाई में चमत्कारी नरसिंह भगवान मंदिर है. यहां जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगता है तो उसकी मुराद पूरी होती है. यहां पर लोग अपने विवादों का निपटारा करने आते हैं. मान्यता है कि इस स्थान पर कोई भी इंसान झूठी कसम नहीं खा सकता.

मंदिर परिसर में मौजूद एक नाली भी है, उसका पानी कहां जाता है. अभी तक कोई भी इसकी खोज नहीं कर पाया. बताया जाता है दस्यु रमेश सिकरवार फरार था. उस समय पुलिस को किसी ने बता दिया कि यह सुरंग है जो गिलाई जाकर निकलती हैं. वहां से रमेश सिकरवार घुसता है और इस नाली में आकर निकलता है. पुलिस की खोजबीन भी असफल साबित रही. ये नाली गहरी है, इसका पानी कहां जाता है, किसी को पता नहीं.

मंदिर के पुजारी विवादों को सुलझाते हैं

मंदिर के महंत परमानंद बैरागी बताते हैं "वह पहले कसम दिलाने से बचते हैं और दोनों पक्षों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं. यहां कोई व्यक्ति झूठी कसम नहीं खा सकता है. यहां दहलीज पर आते ही इंसान सच बोलने लगता है. अगर इसके बाद भी कोई झूठ बोलता है तो उसके साथ बड़ी अनहोनी होती है. इसके अलावा चोरी करने वाला व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता."

झूठी कसम खाने वाले के साथ अनिष्ट

जनपद सदस्य गंगाधर बैरागी ने बताया "यह मंदिर बहुत चमत्कारी है. यहां जो भी सच्चे मन से अपनी मन्नत मांगने आते हैं तो उनकी सभी मुराद पूरी होती है . मान्यता है कि यहां लोग अपने विवादों का निपटारा करने आते हैं. इस स्थान पर झूठी कसम खाने वाले को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ते हैं. लोग कानून और पुलिस से ज्यादा यहां के फैसले पर विश्वास करते हैं."

भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह जी

नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने भक्त प्रह्लाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध करने के लिए यह रूप धारण किया. वह आधा मानव और आधा सिंह थे, जो गोधूलि बेला (न दिन, न रात) में, महल की दहलीज़ (न अंदर, न बाहर) पर, अपनी गोद में बैठाकर अपने पंजों से असुर का वध करते हैं, जिससे ब्रह्माजी के वरदान का उल्लंघन भी नहीं होता. इस तरह के कई चित्र भी इस मंदिर में देखने को मिल जाएंगे.