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श्योपुर नगर पालिका कर्मचारियों ने सीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप, कलेक्टर, एसपी से की शिकायत

श्योपुर नगर पालिका के कर्मचारियों ने सीएमओ पर लगाए अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के आरोप. सीएमओ बोले ऐसे कर्मचारियों को हटाने शासन को लिखूंगा पत्र.

SHEOPUR NAGAR PALIKA CMO COMPLAIN
विपक्ष के पार्षदों ने कलेक्टर से की सीएमओ की शिकायत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 4:15 PM IST

4 Min Read
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श्योपुर: नगर पालिका श्योपुर के कर्मचारियों ने सीएमओ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. 2 कर्मचारियों ने सीएमओ के खिलाफ कलेक्टर से लिखित शिकायत करते हुए सीएमओ पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि सीएओ अभद्र भाषा के साथ नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं.

इन आरोपों को लेकर सीएमओ का कहना है कि मुझे काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं है. जो कर्मचारी काम करना नहीं चाहते उन्हें नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा शासन को भी ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और यहां से हटाने के लिए पत्र लिखूंगा.

सीएमओ बोले काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को हटाने शासन को लिखूंगा पत्र (ETV Bharat)

नगर पालिक के 2 कर्मचारियों ने की शिकायत

नगर पालिका की अतिक्रमण शाखा में लिपिक के पद पर पदस्थ कर्मचारी विकास दंडोतिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि "सीएमओ राधे रमण यादव जब भी मुझे बुलाते हैं और अतिक्रमण के संबंध में कोई सुझाव देता हूं तो उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है. ट्रांसफर करवाने की धमकी देते हैं. एक गुर्जर कर्मचारी के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसका ऑडियो भी सर्कुलेट हुआ था इसके बाद उस समय उन्होंने माफी भी मांगी थी. मेरी यही मांग है कि जांच करवाकर सीएमओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए."

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श्योपुर नगर पालिका कर्मचारियों ने सीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

नगर पालिका के ही एक और कर्मचारी खालिद अहमद कुरैशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि "3-3 महीने से वेतन नहीं मिला. वेतन की मांग करते हैं तो सीएमओ राधे रमण यादव सस्पेंड करने और पद से हटाने की धमकी देते हैं. मकान तोड़ने की धमकी देते हैं. पद से बर्खास्त करने की बात करते हैं. सभी कर्मचारी शोषण के शिकार हैं. इसी कारण शिकायत की है."

इन दोनों कर्मचारियों ने कलेक्टर शीला दाहिमा और एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल से सीएमओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

2 दिन पहले विपक्ष के पार्षदों ने कलेक्टर से की थी शिकायत

2 दिन पहले विपक्ष के पार्षदों ने नवागत कलेक्टर शीला दाहिमा से सीएमओ की शिकायत की थी. सीएमओ के खिलाफ एक आवेदन देकर मनमानी करने, बिना कारण परिषद की बैठक निरस्त करने और जनहित कार्यों एवं नगर विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए थे. विपक्ष के पार्षदों ने भी सीएमओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

'जो कर्मचारी काम करना नहीं चाहते वही लगा रहे हैं आरोप'

सीएमओ राधे रमण यादव पर लग रहे गंभीर आरोपों को लेकर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि "जो कर्मचारी काम करना नहीं चाहते वहीं ऐसे आरोप लगाते हैं. जो कर्मचारी आरोप लगा रहा है वह अनुपस्थित रहता है, मेडिकल का बहाना बनाता है, बाहर का कर्मचारी है आता जाता नहीं है. अतिक्रमण शाखा की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन जगह-जगह ठेला लग रहे हैं, पॉलीथिन बेची जा रही है. इन कर्मचारियों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं किया जा रहा है."

'अभी नोटिस जारी किया है, इन्हें हटाने शासन को लिखूंगा पत्र'

आरोपो पर सीएमओ राधे रमण यादव ने बताया कि "अगर इनको प्यार से कोई शब्द बोलो तो इनको समझ में नहीं आता. इन कर्मचारियों ने मुझे भी कल गलत तरीके से बोला गया. मैंने इनको नोटिस जारी कर दिया है. सीएमओ कर्मचारियों के काम की मॉनिटरिंग करता है. सीएमओ अपने कार्य कर्मचारियों से नहीं कराता है बल्कि शासन की जो योजना है उन योजनाओं को समय अनुसार फॉलो करना है. लापरवाह कर्मचारियों को मैंने नोटिस जारी किया है. ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता के साथ निलंबित की कार्रवाई करने मध्य प्रदेश शासन को भी एक पत्र लिखूंगा कि ऐसे कर्मचारियों को यहां से हटाया जाए."

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