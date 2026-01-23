एक रात में तोते बोलने लगते हैं इंसानी भाषा, आमेट के किले में आज भी महसूस होती है राजा की आहट
श्योपुर से 55 किलोमीटर दूर आमेट के किले में छिपा रहस्य, एक रात में तोते बोलने लगते हैं इंसानी भाषा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 8:21 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 8:52 PM IST
श्योपुर: हमारे देश में कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो अपने आप में कई रहस्य समाए हुए हैं. जो आज भी पुरातत्वों और ऑर्कियोलॉजी वालों की पहुंच से दूर है. इस तरह की ऐतिहासिक धरोहर एक नहीं बल्कि अनगिनत हैं. वहीं जहां भी ये किले, मंदिर, बावड़ियां, पैलेस या कोई भी ऐसे स्थान होते हैं, तो उनको लेकर कई किवदंतिया भी खूब होती है. कुछ इसी तरह के रहस्यों से भरा श्योपुर का आमेट गांव का किला है. जिसे लेकर बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं.
हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किले की जो आज भी रहस्य से जुड़ा हुआ है. श्योपुर मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में स्थित आमेट गांव के पास किला. दावा है कि यहां एक रात अगर तोते को छोड़ दिया जाए तो, वह दूसरे दिन इंसानों की तरह बोलने लग जाता है. यानि वह ट्रेंड हो जाता है. अब सवाल खड़ा होता है कि रात भर तोते को छोड़ने के बाद इंसानी भाषा पहचानना और बोलना आखिर कौन सिखा देता है. इसकी खोज अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है.
ऐसा बताया जाता है कि यहां खंडहर में तब्दील हो चुका राजा महाराजाओं का एक किला है. इस किले की मान्यता है कि एक रात तोते को छोड़ने पर वह अगले दिन इंसानी भाषा को समझने और बोलने लग जाता है. यह सुनने में जरूर अजीब है, लेकिन ग्रामीणों का यही दावा है. उनका मानना है कि इस किले का हजारों सालों से रहस्य है.
आमेट का किला, आज भी गूंजती है राजा के कदमों की आहट
इतना ही नहीं किवदंती तो यहां तक है कि आज भी राजा के कदमों की आहट इस किले में गूंजती है. यहां का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र वह प्राचीन मंदिर है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में एक अटूट मान्यता है. स्थानीय लोग इसे किले को खुशहाली और आस्था का केंद्र भी मानते हैं. लोगों के मुताबिक आज भी राजा की आत्मा किले का पहरा देती है.
आम के पेड़ों की अधिकता के चलते नाम पड़ा आमेट
इतिहास की खोज करने वाले इतिहासकार कैलाश पाराशर ने ईटीवी भारत को बताया कि "घनघोर जंगल में स्थित आमेट का किला है. आम के पेड़ों की अधिकता के कारण इस गांव का नाम आमेट पडा. किले के पास एक आम के पेड़ से पानी की धारा निकली है. इस स्थान को आमझिर कहा जाता है. किला मध्य कालीन है व नोनपुरा घाटी के ऊपर दक्षिण दिशा में बना है. यहां से घाटी व नीचे के गांव नजर आते हैं.
जंगलों के बीच घिरे होने के कारण इस किले की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगते हैं. जब गांव में बादल छाते हैं, तो लगता है कि हम बादलों पर सवार हैं. इस किले में आज भी अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती है.
- छतरपुर के अवध कुंड धाम में ठहरे थे श्रीराम, त्रेतायुग से जुड़ा रहस्य, कुंड का पानी बना वरदान
- गहरी गुफा के अंदर रहस्यमयी अति प्राचीन अर्जुन कुंड, कनेक्शन डायरेक्ट पाताल तक
यह लिखा शिलालेख में
इतिहासकार कैलाश पाराशर के मुताबिक आमेट के किले का निर्माण किसने करवाया व कब करवाया, इस बात की जानकारी तो उपलब्ध नहीं है. कराहल गढ़ी में उपलब्ध एक शिलालेख के अनुसार 16वीं शताब्दी में यह किला चंदेश वंश के राजाओं का शासन था. इस शिलालेख में लिखा है कि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः. इसके बाद इस पर श्योपुर के गौड़ राजाओं का शासन था. राजा विठ्ठलदास गौड़ के सुपुत्र अमृतसेन गौड़ ने 1713 ई. में राज किया था. बाद में कछवाह शासकों का भी राज था. वर्तमान में यह असुरक्षित स्थिति में है. अगर इस किले को ठीक करा दिया जाए, तो यहां पर्यटक आ सकते हैं. इतिहासकार ने कहा कि यहां तोतों की बड़ी डिमांड रहती है.