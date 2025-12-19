ETV Bharat / state

बाबा के आशीर्वाद से होता है टाइफाइड का इलाज!, एमपी के साथ राजस्थान से भी पहुचते हैं मरीज

मंदिर के पुजारी प्रहलाद आदिवासी के अनुसार, "पुरखे बताते थे कि पहले मकड़ावदा कलां गांव में ठाकुर मोती सिंह रहा करते थे, जो देवी के बड़े भक्त थे. उन्होंने उनकी सेवा में घोर तपस्या की थी. साधना के बाद यहां उनका देहावसान हो गया था. उसकी जगह फिर गांव वालों ने उनका मंदिर बनवा दिया. यहां सच्चे मन से अगर कोई किसी बीमारी से ग्रस्त रोगी आता है, तो वह बाबा के आशीर्वाद से जल्द ठीक हो जाता है. यहां सबसे ज्यादा टाइफाइड के मरीज आते हैं. जो सच्चे मन और आस्था से दर्शन करता है कुछ दिनों बाद उसका टाइफाइड ठीक हो जाता है. ये सब देवता की कृपा है"

मान्यता है कि मोतीश्वर बाबा मंदिर में जो मरीज दर्शन के लिए आता है. बाबा पर फूल और नारियल चढ़ाता है, उसका टाइफाइड पूरी तरह ठीक हो जाता है. इस मंदिर में बारह महीने और तीसों दिन श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार को यहां ज्यादा संख्या में लोग दर्शन और बीमारी ठीक होने की कामना लेकर आते हैं. श्योपुर के अलावा राजस्थान के सीमावर्ती जिले बारां, कोटा, सवाई माधोपुर से भी कई लोग टाइफाइड ठीक कराने दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

आप सोच रहे होंगे कि आखिर मंदिर में टाइफाइड जैसी बीमारी का इलाज कैसे होता है. ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से ये बीमारी ठीक हो जाती है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की तो ऐसी ही मान्यता है. यह मंदिर श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर मकड़ावदा कलां गांव में स्थित है. यह मोतीश्वर बाबा के मंदिर के नाम से मशहूर है. इसमें ठाकुर मोती सिंह बाबा विराजते हैं, जो प्राचीन लोक देवता हैं. बरसों से लोग यहां उनके दर्शन और पूजन के लिए आ रहे हैं.

श्योपुर: भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनकी देवी देवताओं पर अटूट आस्था है. कई बार आस्था इतनी गहरी हो जाती है कि लोग विश्वास और अंधविश्वास का फर्क ही भूल जाते हैं. मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आज रोबोट भी सर्जरी कर रहे हैं. उधर, कई लोग ऐसे हैं, जो बीमारियों का इलाज डॉक्टर के बजाए मंदिर-मठों में ढूंढते हैं. यहां हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के पास बसे एक गांव में लोग टाइफाइड का इलाज कराने मंदिर पहुंचते हैं.

स्थानीय ग्रामीणों का भी यही विश्वास है इस गांव की 75 फीसदी आबादी पढ़ी लिखी है और डॉक्टर की दवा के साथ मंदिर भी जाती है. गांव के रहने वाले बाबू लाल प्रजापति ने बताया, "बेटे को कुछ साल पहले टाइफाइड हुआ था. जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया था, लेकिन दवाई असर नहीं कर रही थी. इसलिए वे मोती सिंह बाबा के मंदिर में उसे लेकर गए प्रसाद चढ़ाया और दर्शन किए कुछ दिन बाद बेटा पूरी तरह ठीक हो गया था. अकेले उनका ही नहीं गांव में किसी को भी टाइफाइड होता है तो वह देवता के मंदिर जरूर जाता है."

डॉक्टर्स का मानना टाइफाइड गंभीर बीमारी

इस दावे पर मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ. अनिल सिंह का कहना था, "टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो दूषित भोजन या पानी की वजह से होता है. अगर समय पर और सही इलाज ना मिले तो मरीज की हालत बिगड़ सकती है और मौत भी हो सकती है. लेकिन ग्रामीण अंचल में देखा गया है कि लोग असली डॉक्टर के पास जाने के बजाय बीमारियों के लिए झोलाछाप डॉक्टर या घरेलू उपाय करने में जुट जाते हैं. कई बार अंधविश्वास के चलते लोग तांत्रिकों के पास भी इलाज के लिए पहुंच जाते हैं. ऐसे में मरीज को समय पर इलाज नहीं मिलता और टाइफाइड बिगड़ जाता है. लोगों को अपनी आस्था पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की बीमारी हो तो डॉक्टर से समय पर इलाज जरूर लें."

मंदिर में दर्शन मात्र से टाइफाइड का होता है इलाज (ETV Bharat)

क्या है टाइफाइड बीमारी?

टाइफाइड एक तरह का बुखार है, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है. इस बीमारी का मुख्य कारण दूषित भोजन पानी है. हालांकि, यह किसी टाइफाइड ग्रसित मरीज के मल मूत्र के संपर्क में आने से भी हो सकता है. इसमें तेज बुखार, दस्त जैसे लक्षण उभर कर आते हैं. कई बार टाइफाइड होने के बाद भी लोगों को बीमार का अहसास नहीं होता. टाइफाइड के बैक्टीरिया को शरीर में फैलने के लिए 2 से तीन हफ्ते का समय लग जाता है. यदि जांच में टाइफाइड निकले तो तुरंत इलाज करना चाहिए.

ग्रामीणों की मान्यता पर क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक?

टाइफाइड जैसी बीमारी का इलाज दवा के बजे दुआ से होने की इस मान्यता पर हमने साइकोलॉजिस्ट डॉ. संजय सक्सेना से बात की तो उनका कहना था कि, मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बात मेडिकल साइंस में भी प्रमाणित है कि आज 70 से 80 फीसदी बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं. किसी भी बीमारी की दृष्टि में सकारात्मक सोच बीमारी के सुधार में अपनी अहम भूमिका निभाती है.

बड़ा चमत्कारी है बाबा का मंदिर (ETV Bharat)

जब भी कोई मरीज बीमार होता है तो सकारात्मक ऊर्जा या कहें उसका विश्वास उसे सेल्फ हील होने में मदद करता है. इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है. किसी भी बीमारी के समय शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है ये एक तरह का हार्मोन या न्यूरोट्रांसमिटर हैं. लेकिन जब हम सकारात्मक सोच और अपने में ठीक होने का विश्वास लाते हैं तो कॉर्टिसोल की मात्र कम होने लगती है. ऐसा होने पर शरीर में हैप्पी हार्मोन्स भी बढ़ने लगते हैं जो सेल्फ हील होने में मदद करते हैं.

दवा के साथ प्लेसिबो इफ़ेक्ट तेज़ी से करता है रिकवरी

बात अगर मंदिर में आने वाले मरीजों की करें तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो बिना दवा के ठीक नहीं हो सकता. लेकिन जब मंदिर में लोग आस्था के साथ पहुंचते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि वे जरूर ठीक हो जाएंगे और यहीं प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम करता है. डॉक्टर की दवा के साथ मन का विश्वास और सकारात्मक सोच कॉर्टिसोल हार्मोन्स को कम करने लगती है, इससे शरीर में डोपामिन और इंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है. कोर्टिसोल हार्मोन डाउन होने से शरीर में डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल बढ़ने लगते और इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगता है एंटीबॉडीज तेजी से बढ़ते हैं और पूरी प्रक्रिया में सकारात्मक सोच के साथ डॉक्टर द्वारा दी गई दवा कई गुना तेजी से काम करती है जिससे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है.

नोट- ईटीवी भारत किसी की आस्था पर कोई सवाल नहीं उठता है और न ही अंधविश्वास को बढ़ावा देता है. आस्था के साथ साथ आप बीमारी में डॉक्टर की सलाह जरूर लें.