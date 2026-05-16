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तेंदुए के जबड़े से बेटे को बचाने वाली श्योपुर की बहादुर मां की मौत, स्नेक बाइट से गई जान

श्योपुर: विजयपुर इलाके से एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं. 20 मार्च 2025 को अपने बेटे को तेंदुए के जबड़ों से बचाने के लिए बाघिन की तरह मौत से भिड़ जाने वाली मां आज खुद सर्पदंश का शिकार हो गई. जिसमें उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे विजयपुर क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.

विजयपुर क्षेत्र के ऊमरी निवासी 30 वर्षीय सुरक्षा धाकड़ पत्नी हाकिम धाकड़ की जहरीले सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई. शनिवार को जब महिला घर पर काम कर रही थी, तो महिला को अचानक सांप ने डंस लिया, परिजन तत्काल सुरक्षा धाकड़ को विजयपुर के अस्पताल में लेकर पहुंचे लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई. डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और अब परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

तेंदुए के जबड़े से बचाई थी बेटे की जान

20 मार्च 2025 को सुरक्षा धाकड़ अपने बेटे की जान बचाने के लिए तेंदुआ से भिड़ गई थी. तेंदुआ ने जब 9 साल के बेटे को जबड़े में जकड़ रखा था और खाने की तैयारी में था, तो उस दौरान अपने बेटे को बचाने मां उस तेंदुए पर झपट पड़ी. करीब 10 मिनट के संघर्ष के बाद अपने बेटे अविनाश धाकड़ को मौत के मुंह से निकाल लिया. तेंदुए के हमले में अविनाश धाकड़ को गंभीर चोटें आई और उसके सिर पर 32 टांके आए थे लेकिन मां ने उसकी जान बचा ली थी और आज वही मां सर्प दंश का शिकार हो गई, जिसमें उसकी मौत हो गई.

मृतिका के पति हाकिम धाकड़ ने बताया कि "मेरी पत्नी सुरक्षा धाकड़ अपने घर पर काम कर रही थी. इसी दौरान उसे सांप ने डंस लिया. इससे उसकी मौत हो गई है." सुरक्षा धाकड़ के 2 बेटे हैं. जिनके सिर से अब मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है."