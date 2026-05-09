कूनो में फिर दौड़ेंगे चीते, मोहन यादव 11 मई को खुले जंगल में करेंगे आजाद, शिकार से भरेंगे पेट
श्योपुर आयेंगे सीएम डॉ. मोहन यादव, दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे, कलेक्टर-एसपी समेत अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 8:32 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 10:56 AM IST
श्योपुर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे. जहां चीते खुद शिकार कर अपना पेट भर सकेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा एवं एसपी सुधीर अग्रवाल ने कूनो नेशनल पार्क पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया. कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 मई को श्योपुर पहुंचेंगे. शाम को कूनो नेशनल पार्क पहुंचेगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे. इसके उपरांत 11 मई को सुबह 8 बजे कूनो रेस्टहाउस के समीप कूनो नदी के पास स्थित साइट पर चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे.
अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, दो चीतों को खुले जंगल में छोडने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर ने शुक्रवार को कूनो नेशनल पार्क पहुंचकर हैलीपेड स्थल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने चीता रिलीज साइट का अवलोकन किया तथा चीता रिलीज साइट पर चीता छोडने के संबंध में की जा रही तैयारियों को देखा.
चीतों को जंगल में रिलीज करेंगे मोहन यादव
कलेक्टर शीला दाहिमा ने बताया कि, ''सीएम डॉ. मोहन यादव 10 मई की शाम श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे तथा रात्रि विश्राम के बाद 11 मई को सुबह 8 बजे कूनो नदी के पास स्थित साइट्स ले चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे. आज कूनो नेशनल पार्क पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. हेलीपैड का भी जायजा लिया गया है. चीता छोड़ने के संबंध में की जा रही तैयारियों का अवलोकन भी किया गया है.''
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सफल होता दिख रहा चीता प्रोजेक्ट
बता दें कि भारत में चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. भारत में चीतों की संख्या 57 पहुंच गई है. भारत से विलुप्त होने के बाद 70 साल बाद चीतों की भारत में वापसी हुई थी. 17 सितंबर 2022 को 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे. जिनमें 5 मादाएं और 3 नर चीते थे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर चीता पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ किया था. इसके बाद अगली खेप 18 फरवरी 2023 को 12 चीतों की दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंची इसमें 5 मादा और 7 नर चीते शामिल थे. इसके साथ ही भारत में फरवरी 2023 तक 20 विदेशी चीते आ चुके थे. इसके बाद 28 फरवरी 2026 को 9 चीते फिर बोत्सवाना से भारत पहुंचे थे.