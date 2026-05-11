पिंजरा खुलते ही चीतों ने लगाई दौड़, खुले जंगल में घूमेंगे बोत्सवाना से आए रफ्तार के सौदागर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में किया रिलीज, जंगल में चीतों की संख्या हुई 17.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : May 11, 2026 at 1:10 PM IST
श्योपुर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को कूनो नेशनल पार्क में दो और चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया. डॉ. मोहन यादव ने कूनो में रात भी गुजारी और देर रात कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर कई दिशा निर्देश भी दिए. सुबह अधिकारियों के साथ चीता प्रोजेक्ट की गतिविधियों की जानकारी भी ली और बोत्सवाना से लाए गए दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया गया. भारत में लगातार चीतों की संख्या में इजाफा हो रहा है. अब तक भारत में कुल चीतों की संख्या 57 हो चुकी है.
मोहन यादव ने दो चीतों को खुले जंगल में किया रिलीज
सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को सुबह बोत्सवाना से लाए गए दो चीतों को बड़े बाड़े से निकालकर खुले जंगल में रिलीज किया है. चीतों के खुले जंगल में पहुंचने के बाद वन विभाग और चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''मध्य प्रदेश अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में वन्य जीव संरक्षण का केंद्र बनता जा रहा है. चीता परियोजना दुनिया में भारत की पहचान बना रहा है.''
बाड़े में बचे 37 चीते, जंगल में घूम रहे 17 चीते
फिलहाल भारत में 57 चीते मौजूद हैं. इनमें से 3 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं. 15 चीते खुले जंगल में घूम रहे हैं. जबकि 39 चीते बड़े बाड़े में हैं. सोमवार को सुबह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बोत्सवाना से लाए गए 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज करने के बाद बड़े बाड़े में चीतों की संख्या घटकर 37 रह गई है. जबकि खुले जंगल में घूमने वाले चीतों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है.
#WATCH | Sheopur | Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav releases two female cheetahs into the open forest of Kuno National Park— ANI (@ANI) May 11, 2026
He says, " madhya pradesh has scripted a new chapter in history. today, at kuno national park, we released two female cheetahs, brought from… pic.twitter.com/jvNjq19UL0
चीतों की मॉनिटरिंग कर रहा वन विभाग
डीएफओ आर थिरुकुराल के बताया कि, ''खुले जंगल में छोड़े जा रहे चीतों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. हर चीते पर वन विभाग की विशेषज्ञों की टीम नजर बनाए हुए है. 70 साल बाद भारत की धरती पर लौटे चीते खुले जंगल में अपनी नई पहचान बना रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती संख्या यह साबित कर रही है. भारत का चीता पुनर्वास मिशन अब सफलता की नई कहानी लिख रहा है.''
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि, ''हमारे लिए सौभाग्य की बात है. प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की. मुझे इस बात का संतोष है लगातार एक के बाद एक चीतों के परिवार की वृद्धि हो रही है. चीतों को हमने जंगल में मुक्त किया है. श्योपुर जिले के लोगों को धन्यवाद देता हूं इन्होंने अपने से आगे आकर चीता को अपने परिवार का हिस्सा बनाया है.''
- शिवपुरी में अवैध खनन रोकने गई फॉरेस्ट टीम पर जानलेवा हमला, रात भर बनाए रखा बंधक
- कूनो में फिर दौड़ेंगे चीते, आज मोहन यादव खुले जंगल में करेंगे आजाद, शिकार से भरेंगे पेट
- कूनो नेशनल पार्क में मां के आंचल से निकल चीता शावकों की ट्रेनिंंग शुरू, देखें जंगल मस्ती का वीडियो
मोहन यादव की सुरक्षा में चूक
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. मोहन यादव के स्वागत सत्कार के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और मौके पर भय का माहौल बन गया. जहां लोग फोटो और वीडियो बनाने की होड़ में नजर आए. भीड़ इतनी कि मौके पर अव्यवस्था का माहौल बन गया. अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने संवेदनशील जगह पर समर्थकों की एंट्री कैसे हुई. जबकि वन विभाग के अधिकारी मीडिया की एंट्री पर प्रोटोकॉल और सुरक्षा का हवाला देता रहा है.
सीएम के करीब पहुंच गई भीड़
बोत्सवाना से दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव रविवार की देर शाम कूनो नेशनल पार्क में पहुंचे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत सत्कार के दौरान समर्थकों की भीड़ देखने को मिली. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और सुरक्षा अमला भीड़ को नियंत्रण करने में बेबस नजर आया. कई समर्थक सीएम डॉ मोहन यादव के बेहद करीब पहुंचकर फोटो वीडियो बनाते नजर आए. अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है.
हैरानी की बात है जिस कूनो नेशनल पार्क में आम लोगों और मीडिया की एंट्री को लेकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल का हवाला देकर रोका जाता है. वहीं नेताओं के समर्थकों पर कोई सख्ती नजर नहीं आ रही है. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर देखते रहे. जबकि भीड़ के चलते कुछ समय के लिए अव्यवस्था और भय का माहौल बन गया. इस मामले में वन विभाग और पुलिस की ओर से कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.