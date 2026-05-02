ETV Bharat / state

खेत से सियासत तक..., गुड्डी बाई को मिला ईमानदारी का इनाम, सहरिया विकास परिषद की बनी अध्यक्ष

मोहन यादव सरकार ने किया श्योपुर की आदिवासी बेटी का सम्मान, बनी सहरिया विकास परिषद की केबिनेट मंत्री दर्जा, सादगी के लिए पहचानी जाती हैं.

MP GOVT HONORED TRIBAL WOMAN
गुड्डी बाई आदिवासी का सम्मान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 12:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: पद मिलने के बाद नेताओं के तेवर रहन सहन और आर्थिक स्थिति बदल जाती है. पंरतु श्योपुर जिले की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई आदिवासी के तेवर आज भी वही हैं जो पहले हुआ करते थे. आज तक न भ्रष्टाचार, न ही किसी भी प्रकार का कोई दाग दामन पर लगा. अगर कुछ है तो वह है ईमानदारी. इसी लिए श्योपुर की गरीब आदिवासी बेटी को सम्मान मिला है. उन्हें मोहन यादव की सरकार में सहारिया विकास परिषद में कैबिनेट मंत्री दर्जा से सम्मानित किया गया है.

जनपद सदस्य रह चुकी हैं गुड्डी बाई
गुड्डी बाई आदिवासी को सहारिया विकास परिषद कैबिनेट मंत्री दर्जा मिलने के बाद पूर्व वन मंत्री एवं वन विकास निगम के अध्यक्ष रामनिवास रावत और बीजेपी जिला अध्यक्ष शशांक भूषण समेत कई पदाधिकारी उन्हें इतिहासिक सम्मान मिलने पर बधाई भी दे रहे हैं. गुड्डी बाई आदिवासी 2015 से 2022 तक जनपद सदस्य भी रहीं, पंरतु आज तक उन्होंने पद का कभी घमंड नहीं किया.

GUDDI BAI APPOINTED PRESIDENT
सहरिया विकास परिषद की अध्यक्ष नियुक्त (ETV Bharat)

टिकट नहीं मिला तो संभाली खेती बाड़ी
श्योपुर जिले की सेसईपुरा गांव की रहने वाली महिला गुड्डी बाई आदिवासी वर्ष 2010 में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीती थी. गुड्डी बाई आदिवासी कभी लाल बत्ती में घूमा करती थी. समय का चक्र देखिए, पार्टी में उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से वह फिर से अपनी खेतीबाड़ी और खुद की किराने की दुकान संचालित करने लगीं. यहीं गुड्डी बाई आदिवासी का कमाई का जरिया था. राजनीतिक पूछ परख की बात करे तो पद जाने के बाद पार्टी ने कभी उनको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया. इसी लिए उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन भी बनाया और राजनीति से हटकर फिर से गृहस्थ जीवन में लौट गई.

लेकिन शुक्रवार को अचानक सरकार ने उनको सहारिया विकास परिषद का अध्यक्ष बनाकर चौंका दिया. लोगों का कहना है कि यह गुड्डी बाई को उनकी ईमानदारी का फल मिला है.

गुड्डी बाई का पारिवारिक और राजनीतिक करियर
आदिवासी महिला गुड्डी बाई की शादी सेसईपुरा निवासी भीमसेन आदिवासी के साथ हुई थी. 23 साल पहले उनके पति की मौत भी हो गई थी. गुड्डी बाई आदिवासी की एक बेटी और दो बेटे हैं जिनकी शादी कर दी. बेटे अब अपनी मां से अलग रहते हैं. सेसईपुरा के सरकारी स्कूल से 5वीं तक पढ़ीं गुड्डीबाई इसी स्कूल में 2006-07 में शिक्षक-पालक संघ की अध्यक्ष रहीं हैं. 2009 में वन्या रेडियो की अध्यक्ष रहीं. 2010 में वार्ड 10 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ीं. 2015 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं. 2015 में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव जीतीं. 7 साल तक जिला पंचायत सदस्य रहीं.

" यह प्रदेश की हर महिला का सम्मान है"
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई आदिवासी ने बताया कि, ''पार्टी ने मुझ गरीब आदिवासी बेटी को सम्मान दिया है. यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की हर महिला का सम्मान हुआ है. मैंने पूर्व में भी ईमानदारी से अपने राजनीति करियर की शुरुआत की और अब यह जिम्मेदारी मुझे मिली है तो इसे भी ईमानदारी से निभाऊंगी.''

बीजेपी जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने बताया कि, ''आदिवासी समाज का सम्मान बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता है. सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है. आदिवासी समाज की गरीब बेटी को यह सम्मान मिला है उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.''

TAGGED:

MOHAN YADAV GOVT
MP GOVT HONORED TRIBAL WOMAN
SHEOPUR HONEST WOMEN LEADERS
TRIBAL WOMEN EMPOWERMENT MP
GUDDI BAI APPOINTED PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.