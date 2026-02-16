ETV Bharat / state

घोड़ी पर विधायक बाबू जंडेल, हाथ में बंदूक, नियम तोड़ शिव बारात में हर्ष फायरिंग

श्योपुर विधायक का वीडियो हुआ सर्कुलेट, शिव बाराज में घोड़ी पर सवार होकर हर्ष फायरिंग करते नजर आए, पुलिस ने कही कार्रवाई की बात.

MLA BABU JANDEL FIRING
श्योपुर विधायक बाबू जंडेल ने किया हर्ष फायर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 9:26 AM IST

Updated : February 16, 2026 at 10:53 AM IST

श्योपुर: रविवार 15 फरवरी को पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. श्योपुर जिले के बड़ौदा क्षेत्र के ग्राम मुंडला में भागवत कथा का आयोजन हुआ. शिव-पार्वती प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत निकाली गई शिव बारात में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है. शिव बारात में शामिल विधायक बाबू जंडेल घोड़ी पर सवार होकर बंदूक से फायर करते हुए नजर आए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.

रविवार को निकाली गई पारंपरिक शिव बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे. धार्मिक उत्साह के बीच जब बारात गांव में भ्रमण कर रही थी, तभी विधायक जंडेल घोड़ी पर बैठे हुए बंदूक से हर्ष फायर करते दिखाई दिए. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब तेजी से सर्कुलेट हो रहा है.

श्योपुर विधायक का वीडियो हुआ सर्कुलेट (ETV Bharat)

लाइसेंस निलंबन का प्रावधान
कानून के अनुसार, आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंसी हथियार का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है. सार्वजनिक समारोह, जुलूस या धार्मिक आयोजनों में हर्ष फायर करना हथियार के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है. ऐसे मामलों में हथियार का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है, साथ ही अन्य वैधानिक कार्रवाई भी संभव है. फिलहाल इस मामले में पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सर्कुलेट वीडियो के बाद चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

इस मामले में बड़ौदा थाना प्रभारी सतीश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''वे चंद्रसागर मेले की ड्यूटी में व्यस्त हैं और उन्होंने अभी तक संबंधित वीडियो नहीं देखा है.'' हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि, ''हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध है और यदि ऐसा किया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.''

SHEOPUR MLA BABU JANDEL
SHEOPUR SHIVA BARAAT FIRING
MLA BABU JANDEL FIRING VIDEO
MAHASHIVRATRI 2026
MLA BABU JANDEL FIRING

