थाना प्रभारी मेरे बेटे को कर रही थीं परेशान, श्योपुर में लापता पुलिसकर्मी की मां ने लगाए आरोप

कराहल थाने में पदस्थ लापता प्रधान आरक्षक विजय जादौन की मां मां राजेश्वरी जादौन ने आरोप लगाते हुए कहा "बुधवार को झगड़ा हुआ है. गणना को लेकर महिला थाना प्रभारी ने मेरे बेटे को अपमानित किया. कहा कि मेरा बेटा ड्यूटी पर तैनात रहता है, उसके बाद भी थाना प्रभारी और एचसीएम महावीर उससे गलत बर्ताव करते हैं. मेरा बेटा कहता है कि थाना प्रभारी मैडम और पुलिसकर्मी महावीर हमसे तरीके से पेश आते हैं."

श्योपुर: श्योपुर के कराहल थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक के लापता होने के मामले में एक नया एंगल सामने आया है. लापता आरक्षक की मां ने थाना प्रभारी और एक पुलिस कर्मी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. वहीं थाना प्रभारी ने आरोप को बेबुनियाद बताया है. पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है.

उन्होंने आगे कहा, "जब मेरा बेटा थाने पर होता तो गणना नहीं कराते और जब अपने कमरे पर पहुंच जाता है तो गणना कराकर उसकी गैर हाजिरी लगा देती हैं. थाना प्रभारी और एचसीएम दोनों प्रताड़ित करते हैं. मेरी तबियत खराब रहती है. 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है लेकिन बेटे का कोई सुराग नहीं लगा है."

महिला थाना प्रभारी बोली आरोपी झूठे और बेवुनियाद है

इस संबंध में जब महिला थाना प्रभारी यास्मीन खान से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि प्रधान आरक्षक विजय जादौन का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है. जबरदस्ती के आरोप के लिए क्या कर सकते हैं. उनकी गश्त में ड्यूटी लगी थी उसमें भी वह नहीं पहुंचे. उनकी लास्ट लोकेशन थाने के टावर के पीछे का आ रहा है. उनकी बाइक खड़ी मिली है. जहां बाइक मिली है वहां पर डायल 112 की गाड़ी भी खड़ी रहती है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. अगर मैं उनको परेशान कर रही थी तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी समस्या बतानी चाहिए थी. उनको शिकायत करनी चाहिए थी.

एसडीओपी बोले- वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करनी चाहिए थी

इस संबंध में एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता का कहना है कि मामले की पड़ताल की जा रही है. अगर प्रधान आरक्षक विजय जादौन की मां आरोप लगा रही हैं तो उनके बेटे को वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करनी चाहिए थी. वे उनकी समस्या का समाधान करते. हालांकि पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है. आपको बता दें कि कराहल में पदस्थ प्रधान आरक्षक विजय जादौन बुधवार शाम से लापता हैं. जिसका सुराग गुरुवार रात तक नहीं लग सका है.