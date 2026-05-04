ETV Bharat / state

जनगणना के दौरान कोटवार पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला, बदमाशों ने जेवर और नगदी लूटी

श्योपुर में बदमाशों ने कोटवार को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, पुराना विवाद आया सामने, सोने की चैन,अंगूठी, बाली समेत नगदी छीन ले गए आरोपी.

SHEOPUR MISCREANTS ATTACKED KOTWAR
श्योपुर में कोटवार पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 8:19 AM IST

|

Updated : May 4, 2026 at 8:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: विजयपुर क्षेत्र में जनगणना के कार्य के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई है. रविवार को चिलवानी थाना क्षेत्र के देवरी गांव में पटवारी शिक्षकों के साथ जन गणना के लिए पहुंचे कोटवार पर आधा दर्जन लोगों ने कुल्हाड़ी लाठी डंडों से अचानक हमला कर दिया. इस हमले में कोटवार गंभीर रूप से घायल हो गया. कुल्हाड़ी के हमले से कोटवार का पैर भी फ्रैक्चर हो गया है. सूचना मिलने के बाद चिलवानी थाना प्रभारी जय सिंह गुर्जर टीम के साथ मौके पर पहुंचे जहां आरोपी मौके से फरार हो गए. अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

जनगणना करने पहुंची थी टीम, कोटवार पर हमला
श्योपुर जिले की चिलवानी थाना क्षेत्र के देवरी गांव में पटवारी रोहित तोमर, शिक्षक गजेंद्र यादव और एक अन्य शिक्षक व कोटवार गांव से जुड़े विवाद के सन्दर्भ में जन गणना का कार्य कर रहे थे. इसी दौरान आधा दर्जन लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने अचानक कोटवार पर कुल्हाड़ी लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ हमलावर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. विवाद की मुख्य वजह कोटवार से पुरानी रंजिश और जमीन विवाद की बात भी सामने आई है.

श्योपुर में बदमाशों ने कोटवार को पीट-पीटकर किया लहूलुहान (ETV Bharat)

सोने और नगदी की लूट के आरोप
सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद मौके पर तनाव का माहौल हो गया. घायल कोटवार को विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालात को देखते हुए तत्काल कोटवार को ग्वालियर के लिए रैफर कर दिया है. आरोप है कि घटना के समय कोटवार की सोने की चैन, कान की बाली और एक अंगूठी समेत 50 हजार रुपए की नगदी भी आरोपी लेकर फरार हो गए है.

पुरानी रंजिश की बात आई सामने
कोटवार के पुत्र अजय शाक्य ने बताया कि, ''मेरे पिताजी मातादीन शाक्य (कोटवार) पटवारी और शिक्षकों के साथ रविवार को देवरी गांव में जन गणना कर रहे थे. वह सबलगढ़ से किसी काम से लौट कर आए थे तभी पटवारी ने उन्हें देवरी बुला लिया. जन गणना के दौरान मेरे पिताजी पर रामनिवास यादव, गिर्राज यादव, नकटू यादव, सिरनाम यादव, बीरन यादव, और गोपाल यादव ने पुरानी रंजिश को लेकर अचानक हमला कर दिया. जबकि उनसे पुराना विवाद था वह खत्म भी हो गया है. मेरे पिताजी के साथ लूट भी हुई है.''

थाना प्रभारी जय सिंह रघुवंशी का कहना है कि, ''देवरी गांव में कोटवार पर कुल्हाड़ी लाठी डंडों से हमले की शिकायत मिली थी. पुलिस मौके पहुंची तब तक सभी आरोपी मौके से भाग गए. यादव समाज और कोटवार के बीच जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है. इसी के चलते यह हमला हुआ है. पुलिस जांच में जुट गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.''

Last Updated : May 4, 2026 at 8:40 AM IST

TAGGED:

ATTACKED KOTWAR DURING CENSUS
LOOT WITH KOTWAR VIJAYPUR SHEOPUR
SHEOPUR NEWS
CENSUS 2026 MADHYA PRADESH
SHEOPUR MISCREANTS ATTACKED KOTWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.