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श्योपुर में बच्ची से घिनौनी हरकत, नरसिंहपुर में दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

श्योपुर में पार्क घुमाने का लालच देकर मासूम से दरिंदगी, नरसिंहपुर में नाबालिग को किडनैप कर दुष्कर्म के बाद हत्या, धीरज कुमार की रिपोर्ट.

SHEOPUR MINOR MOLESTATION
श्योपुर में बच्ची से घिनौनी हरकत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 10:40 PM IST

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श्योपुर/ नरसिंहपुर: श्योपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दरिंदे ने 10 साल की मासूम को स्कूल से छुट्टी के बाद पार्क घुमाने का लालच देकर अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया और उसके साथ घिनौनी हरकत की. मासूम के साथ घिनौनी हरकत करने के बाद आरोपी ने उसे धमकाया कि अगर उसने अपने माता पिता की इसकी जानकारी दी तो वह उसे जान से मार देगा. डर और भय के बाद मासूम बेटी ने अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी. इसके बाद घटना के दूसरे दिन बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

स्कूल की छुट्टी होने के बाद मासूम को ले गया था आरोपी

श्योपुर महिला थाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक यह घटना 3 अगस्त 2026 की है. स्कूल की छुट्टी होने के बाद 10 साल की मासूम अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान आरोपी मधुबन कॉलोनी निवासी अशोक नागर मासूम को पार्क घुमाने के बहाने अपनी मोटर साइकल पर बैठाकर ले गया. रेलवे पटरी से आगे सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद आरोपी का असली चेहरा सामने आ गया. उसने मासूम के साथ घृणित हरकत की.

SHEOPUR MINOR MOLESTATION
श्योपुर में पार्क घुमाने का लालच देकर मासूम से दरिंदगी (ETV Bharat)

शिकायत के अनुसार सुनसान स्थान पर मासूम को ले जाने के बाद आरोपी ने मासूम बेटी के साथ अश्लील और यौन उत्पीड़न की गंभीर हरकते कीं. घटना के बाद आरोपी ने बच्ची की धमकाया कि यदि उसने घर पर किसी को बताया तो उसे थप्पड़ों से और जान से मार दिया जाएगा. मासूम बेटी जब घर पहुंची और रोते हुए उसने अपनी माता-पिता को घटना की जानकारी दी.

लोकलाज के कारण परिजनों ने एक दिन बाद दर्ज कराई शिकायत

परिजनों ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद संकोच और लोकलाज के कारण तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई. अगले दिन हिम्मत जुटाकर परिजन महिला थाने पहुंचे के पूरी घटना की जानकारी महिला थाने में दर्ज कराई.

कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया कि "महिला थाना पुलिस ने शिकायत के बाद भारतीय दंड बीएनएस की धारा 137(2),65(2),351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(द)6 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल भेज दिया गया."

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नरसिंहपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या, आरोपी गिरफ्तार

उधर, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आठ साल की एक लड़की को कथित तौर पर किडनैप करके दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस जुर्म में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना बुधवार को गोटेगांव पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत रिपोर्ट की गई. नाबालिग बुधवार दोपहर को अपने स्कूल से निकलने के बाद लापता हो गई थी. जब वह घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में उसकी बॉडी पास के जंगल के इलाके से मिली.

नरसिंहपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP), ऋषिकेश मीणा ने कहा कि "नाबालिग लड़की 5 अगस्त को शाम करीब 5 बजे स्कूल से घर नहीं लौटने पर लापता हो गई थी. मीणा ने बताया, "गोटेगांव पुलिस को जानकारी मिली कि एक आठ साल की लड़की गायब है. वह न तो स्कूल में थी और न ही घर पहुंची थी. पुलिस ने तुरंत कई टीमों को एक्टिवेट किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. नौ सर्च टीमों ने गांववालों के साथ मिलकर आस-पास के गांवों और जंगल के इलाकों में साइंटिफिक तरीके से सर्च किया. करीब आठ घंटे की सर्चिंग के बाद, आधी रात के करीब एक सागौन के जंगल से लड़की की बॉडी मिली."

गांव का ही एक आदमी निकला आरोपी

मीणा ने बताया कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उसी गांव के एक लोकल आदमी को आखिरी बार दोपहर करीब 2 बजे लड़की के साथ देखा गया था. आदमी का पता लगाया गया और उसे कस्टडी में ले लिया गया. उसकी फिजिकल जांच के दौरान, उसके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले और पुलिस डॉग स्क्वॉड ने भी आरोपी को उसके घर तक ट्रैक किया, जबकि इन्वेस्टिगेटर को मोबाइल फोन एनालिसिस से जरूरी टेक्निकल सबूत भी मिले. इन सभी सबूतों के आधार पर, आरोपी से पूछताछ की गई और उसने जुर्म कबूल कर लिया."

आरोपी बच्ची को मोटरसाइकिल पर एक घने जंगल में ले गया था

आरोपी नाबालिग को उसके स्कूल के बाहर से अपनी मोटरसाइकिल पर एक घने जंगल में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. जब बच्ची ने विरोध किया और चिल्लाई, तो उसने उसका गला घोंटने की कोशिश की, फिर उसको पास की एक नदी में फेंक दिया और मौके से भाग गया. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद गांव के पास एक जंगल से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कहा कि भागने की कोशिश करते समय उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई, जिससे उसे मामूली चोटें आईं. पूछताछ से पहले उसे प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया.

SP ने कहा कि "हम फास्ट-ट्रैक कोर्ट में डे-टू-डे ट्रायल की मांग करेंगे ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिल सके. ऐसी सजा से यह कड़ा मैसेज जाना चाहिए कि कानून ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा."

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