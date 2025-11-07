ETV Bharat / state

रद्दी पेपर पर जानवरों की तरह परोसा गया भोजन, श्योपुर में मध्यान्ह भोजन गंभीर लापरवाही

मिड डे मील के नाम पर श्योपुर में बच्चों से अमानवीय व्यवहार, फेसबुक लाइव से हुआ मामले का खुलासा

MIDDAY MEAL SERVED ON PAPER
रद्दी पेपर पर जानवरों की तरह परोसा गया भोजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
श्योपुर : विजयपुर विकासखंड के शासकीय माध्यमिक विद्यालय हुल्लपुर में मानवता को शर्मशार करने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां मध्यान्ह भोजन में बच्चों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. छोटे बच्चों को यहां खाना रद्दी पेपर में परोसने का मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए. जब यह घटना कैमरे में कैद हुई तब स्कूल में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं थे.

बच्चों से अमानवीय व्यवहार, क्या कर रहे हैं जिम्मेदार?

मध्यान्ह भोजन संचालकों द्वारा बच्चों को रद्दी पेपर पर खाना परोसने के मामले के बाद अब जिम्मेदारों पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. सवाल ये कि स्कूल के शिक्षक इस दौरान कहां नदारद थे? क्या शिक्षक इस पर आपत्ति नहीं उठाते? क्या श्योपुर के जिला शिक्षा अधिकारी और विजयपुर विकासखंड के बीईओ इन स्कूलों पर निरीक्षण करने नहीं जाते? अगर स्कूलों पर निरीक्षण किया होता तो इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने नहीं आतीं.

ANIMAL LIKE TREATMENT WITH STUDENTS SHEOPUR VIJAYPUR VIKASKHAND
जमीन पर बैठर पेपर में खाना खाते बच्चे (Etv Bharat)

फेसबुक लाइव से हुआ मामले का खुलासा

बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का ये मामला तब सामने आया जब एक ग्रामीण युवक ने अपने फेसबुक पेज पर इसे लाइव किया. वीडियो में छोटे-छोटे बच्चे गंदगी के बीच जमीन पर बैठे नजर आए और रद्दी पेपर पर खाना खाते दिखे. वीडियो वायरल होने के बाद विजयपुर विकासखंड के बीईओ हरिशंकर गर्ग ने संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगले की बात कही थी.

कलेक्टर ने लिया एक्शन, शाला प्रभारी निलंबित

आरोप हैं कि इस मामले में जिम्मेदारोंं द्वारा लीपापोती की जा रही थी. वहीं, जब मामला कलेक्टर अर्पित वर्मा के पास पहुंचा तो उनके निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एम एल गर्ग ने माध्यमिक शाला हुल्लपुर के प्रभारी भोगीराम धाकड़ को निलंबित कर दिया है.माध्यन्ह भोजन मामले मे लापरवाही बरतें जाने पर यह कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही बीआरसी और सीेएसी को भी नोटिस जारी किए गए हैं.

यह भी पढ़ें- श्योपुर में DRDO के बैलून की टेस्टिंग जल्द, आसमान से करेगा दुश्मन देशों की निगरानी

ऐसी अमानवीयता बर्दाश्त नहीं की जाएगी: कलेक्टर

जमीन पर बच्चों को बिठाकर कागज़ पर भोजन कराने के मामले में एसडीएम ने संबंधित स्व-सहायता समूह का अनुबंध भी निरस्त कर दिया है. इस मामले को लेकर कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा, '' इस तरह की घटनाएं पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और भविष्य में किसी भी स्तर पर बच्चों के साथ ऐसी अमानवीयता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.''

