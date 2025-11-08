ETV Bharat / state

श्योपुर में मिड-डे मील के लिए बच्चों को थाली नसीब, राहुल गांधी के ट्विट के बाद पहुंचे पूर्व मंत्री

श्योपुर में कागज पर मिड-डे मील परोसने पर राजनीति. पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने बच्चों के साथ खाया खाना. राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल.

SHEOPUR MID DAY MEAL ON PAPER
श्योपुर में मिड-डे मील के लिए बच्चों को थाली नसीब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 10:24 PM IST

श्योपुर: विजयपुर विकासखंड के शासकीय माध्यमिक विद्यालय हुल्लपुर में कागज पर मिड-डे मील परोसे जाने की शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई थी. इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मामले में एंट्री हुई और शनिवार को राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि भाजपा ने बच्चों की थाली तक चुरा ली है. उन्होंने कहा है कि जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है, और उन्हें इज्जत की थाली तक नसीब नहीं. इसके बाद शनिवार को बच्चों को थाली में भोजन परोसा गया. भाजपा के पूर्व वनमंत्री रामनिवास रावत स्कूल पहुंचे. रामनिवास रावत ने भी बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया. साथ ही एसडीएम ने स्कूल का निरीक्षण किया.

पूर्व मंत्री ने बच्चों के साथ किया भोजन

शनिवार को एसडीएम अभिषेक मिश्रा और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत हुल्लपुर शाला पहुंचे. उन्होंने विद्यालय परिसर में बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और भोजन की गुणवत्ता, स्वाद और स्वच्छता का परीक्षण किया. शनिवार को बच्चों को यहां थाली में भोजन परोसा गया. अधिकारियों ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण में पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाए.

एसडीएम अभिषेक मिश्रा और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने कहा कि "मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की नियमित निगरानी तय की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे."

शाला प्रभारी निलंबित

विजयपुर विकासखंड की शासकीय माध्यमिक शाला हुल्लपुर में 4 नवंबर को बच्चों को कागज पर मध्यान्ह भोजन परोसने का मामला सामने आया था. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शाला प्रभारी भोगीराम धाकड़ को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाले स्व-सहायता समूह का अनुबंध भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.

कलेक्टर का मिड-डे मील वितरण को लेकर सख्त निर्देश

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पूरे जिले में मिड-डे मील वितरण की सख्त समीक्षा के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि "बच्चों के भोजन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदारों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन इस मामले के बाद सक्रिय हो गया है और अन्य विद्यालयों में भी मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की जांच शुरू कर दी गई है. इसका उद्देश्य यह तय करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और बच्चों को सम्मानजनक, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिल सके. जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं. "

राहुल गांधी ने किया था ट्विट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर श्योपुर के विजयपुर स्थित सरकारी स्कूल का वीडियो शेयर किया है. एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा "आज मध्य प्रदेश जा रहा हूं और जब से ये खबर देखी है कि वहां बच्चों को मिड-डे मील अखबार पर परोसा जा रहा है, दिल टूट सा गया है.

ये वही मासूम बच्चे हैं जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है और उन्हें इज्जत की थाली तक नसीब नहीं. 20 साल से ज्यादा की बीजेपी सरकार ने बच्चों की थाली तक चुरा ली. इनका 'विकास' बस छलावा है, सरकार में आने का असली राज तो 'व्यवस्था' है. शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जो देश के बच्चों, भारत के भविष्य का इस दुर्दशा से पालन-पोषण कर रहे हैं.

