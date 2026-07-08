श्योपुर मेडिकल कॉलेज में 8 घंटे बिजली कटौती, अंधेरे में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई
श्योपुर मेडिकल कॉलेज खुद बीमार है. अव्यवस्थाएं इतनी हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स दूषित पानी पी हो रहे बीमार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 1:42 PM IST
श्योपुर : नागदा स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग दूर से जितनी अच्छी दिखती है, उससे ज्यादा समस्याएं यहां पढ़ाई कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स की हैं. करीब 258 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं. बिजली-पानी की समस्या यहां हल होने का नाम नहीं ले रही है. हालात ये हैं कि अंधेरे में क्लास लगती है.
मेडिकल कॉलेज का रास्ता भी कीचड़भरा
बिजली की लगातार समस्या, पीने के पानी का संकट, अधूरा बुनियादी ढांचा और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने वाले खराब रास्ते ने छात्रों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मेडिकल कॉलेज में कई महत्वपूर्ण पद अभी भी खाली पड़े हैं. फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, थैरेपिस्ट, लैब अटेंडेंट और अन्य कर्मचारियों की कमी का सीधा असर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल पर पड़ रहा है.
बारिश के सीजन में समस्या कई गुना बढ़ी
एमबीबीएस छात्र चिराग जैन बताते हैं "कई बार बिजली 8 से 9 घंटे तक गायब रहती है. पीने का पानी नहीं है. बिजली कभी भी चली जाती है, कई बार पूरा दिन बिजली नहीं रहती. इससे पढ़ाई बहुत प्रभावित होती है. बिजली और पानी की समस्या जितनी गंभीर है, उतनी ही बड़ी समस्या मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की भी है." छात्रों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने वाला रास्ता भी परेशानी का कारण बना हुआ है. बरसात के दौरान यह रास्ता और अधिक खराब हो जाता है.
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सारे पद भरने के लिए शासन को पत्र लिखा
छात्रों का कहना है कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने से कई छात्र बीमार पड़ चुके हैं. मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विपिन भाधिकारिया का कहना है "एमबीबीएस के 18 विभाग हैं. फिलहाल पहला बैच चल रहा है. प्रत्येक विषय के लिए फैकल्टी है लेकिन कमी है. शासन को अवगत कराया गया है. विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं. जल्द ही समस्या का समाधान होने की उम्मीद है."