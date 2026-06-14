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4 बच्चों के पिता पर चढ़ा इश्क का भूत, 5 साल छोटी प्रेमिका के लिए गर्भवती पत्नी को छोड़ फरार

श्योपुर में शख्स पर सवार हुआ इश्क का जुनून, गर्भवती पत्नी और 4 बच्चों को छोड़कर भागा पति, सोना-चांदी और सामान भी ले गया.

SHEOPUR HUSBAND RUN AWAY WITH GF
श्योपुर में गर्भवती पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ पति फरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 8:20 PM IST

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श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. एक शख्स अपने बच्चों और गर्भवती पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ भाग गया. ये आरोप पीड़ित पत्नी ने एसपी कार्यालय और कोतवाली पहुंचकर लगाया है. इतना ही नहीं महिला का आरोप है कि पति घर का सोना-चांदी और अन्य सामान भी अपने साथ ले गया. एक तरफ दो महीने की गर्भवती पत्नी, चार मासूम बेटियां और दूसरी तरफ इश्क का ऐसा जुनून कि पति सबकुछ छोड़कर प्रेमिका के साथ फरार हो गया. मासूम बेटियां पति की राह तक रही है.महिला ने एसपी को आवेदन में यह भी बताया कि उसके पति ने दिल्ली रिलेशनशिप से जुड़े कुछ दस्तावेज भी भेजे हैं.

पत्नी और 4 बच्चों को छोड़कर भागा पति

श्योपुर निवासी महिला की शादी वर्ष 2016 में मोहिन खान से हुई थी. मोहिन खान बालापुरा श्योपुर का निवासी है. इस जोड़े की 4 बेटियां हैं, जिनकी उम्र लगभग 6, 4,3 और 1 वर्ष है. महिला वर्तमान में गर्भवती है. उसके गर्भ में 2 माह का बच्चा पल रहा है. ऐसे में महिला का पति उसे छोड़कर दूसरी लड़की के साथ भाग गया. मां का आरोप है कि अब बच्चों के पालन-पोषण और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई है. महिला के अनुसार वह गर्भवती है और आर्थिक व मानसिक रूप से बेहद परेशान है.

पत्नी को छोड़कर भागा पति (ETV Bharat)

घर से सोना-चांदी और सामान भी ले गया, न्याय की मांग कर रही महिला

पति के जाने के बाद परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है. ऐसे में वह पुलिस और प्रशासन से न्याय की मांग कर रही है. महिला अब पति और दूसरी युवती के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने और पति पर कथित रूप से ले जाए गए सोने चांदी के जेवर दिलाने की मांग कर रही है. महिला का आरोप है कि उसके पति मोहिन खान ने 5 जून 2026 को दूसरी महिला के साथ शादी करने की अनुमति मांगी थी.

जब उसने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की. वह घर से सोना चांदी और अन्य सामान भी अपने साथ ले गया. कोतवाली थाना पुलिस में मामले को गंभीरता लेते हुए आरोपी पति के खिलाफ घरेलू हिंसा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Mohin Khan took gold silver
महिला की शिकायत की कॉपी (ETV Bharat)

प्रेमिका के प्यार में हुआ अंधा, पत्नी के साथ करता था मारपीट

पीड़िता ने शनिवार को पुलिस को बताया कि "उसका पति मोहिन खान लगातार उसे प्रताड़ित करता था. जब बह विरोध करती तो, उसके साथ जमकर मारपीट भी की जाती थी. युवती के साथ युवक का कई सालों से अवैध रिश्ते थे. उस रिश्ते से मोहिन की पत्नी कई बार उसके ससुराल वालों से कह चुकी थी. महिला का आरोप है कि उसके पति के सभी कामों में उसका साथ उसके परिवार के लोग देते थे. मारपीट करने का सिलसिला उसका तब रुका, जब बह प्रेमिका को लेकर भाग गया."

Sheopur Husband Mohin Khan Run Away
शिकायत की कॉपी (ETV Bharat)

मुस्लिम समाज की बेटी के समर्थन में हिन्दू समाज

बीजेपी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व सकल हिन्दू संगठन के सदस्य राम लखन नापाखेड़ली ने बताया कि " महिला को बहुत समय से मारपीट और घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता रहा. युवक अपनी उम्र से 5 साल छोटी लड़की को भगाकर ले गया है. उसके बाद उस युवक ने लिव इन रिलेशनशिप का दस्तावेज भी बनवा लिया है." कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया कि "महिला ने अपने आवेदन अपने पति के खिलाफ.जान से मारने की धमकी मारपीट गाली गलौज अपने बच्चों के समक्ष आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है.

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